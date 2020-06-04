一文读懂全球疫情: 全球累计确诊逾639万 美国抗议活动中有国民警卫队员确诊

海外网6月4日电美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间6月4日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例6390085例，累计死亡383226例。

全球疫情持续蔓延，各国纷纷调整疫情防控措施：意大利取消国庆日阅兵式；西班牙拟最后一次延长紧急状态；伊朗取消前最高领袖霍梅尼逝世31周年纪念活动；土耳其航空拟于6月18日恢复与6个欧洲国家的航班；俄罗斯科研人员正尝试“酸奶疫苗”等防治新手段。

美国累计确诊1847412例 抗议活动中1名国民警卫队员确诊新冠肺炎

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，截至北京时间6月4日6时30分左右，美国累计确诊1847412例，累计死亡107023例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例18676例，新增死亡病例977例。

由明尼苏达州非裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察暴力执法死亡引发的抗议、骚乱和暴力冲突持续升级。据美国CNBC网站2日消息，美国明尼苏达州国民警卫队当天表示，在1名国民警卫队人员确诊感染新冠病毒，另有9人出现症状后，他们计划对全部的近7000名人员进行新冠病毒检测。美媒同时指出，十多名公共卫生专家在接受采访时都表示，随着许多未戴口罩的警察和抗议者发生冲突，他们担忧示威活动会导致新冠病毒得到进一步的传播。

意大利累计确诊233836例 受疫情影响取消国庆日阅兵式

根据意大利民事保护部门公布的数据，截至当地时间6月3日18时，意大利新增新冠肺炎确诊病例321例，累计确诊233836例，新增死亡病例71例，累计死亡33601例。

6月2日是意大利国庆节。但受新冠疫情影响，国庆日取消了阅兵仪式。2日当天，意大利空军特技飞行表演队飞越意首都祖国祭坛上空，喷出意大利国旗的三种颜色。意总统马塔雷拉、总理孔特、参议院议长卡塞拉蒂、众议院议长菲科、宪法法院院长卡拉比亚等前往罗马威尼斯广场的祖国祭坛，分别向无名英雄纪念碑敬献了花圈。

西班牙累计确诊240326例 将最后一次延长紧急状态

当地时间3日，根据西班牙卫生部发布的最新数据，西班牙全国新冠肺炎确诊病例累计240326例，累计死亡病例27128例，过去24小时新增确诊病例219例，近7天新增死亡病例63例。

西班牙首相佩德罗·桑切斯日前在新闻发布会上宣布，西政府将向议会提交最后一次延长国家紧急状态的申请。他说，最后一段延长期内的紧急状态将与此前“有很大区别”，各方面限制将进一步减少。

单日确诊数系4月来最高 伊朗取消前最高领袖霍梅尼逝世31周年纪念活动

伊朗卫生部3日宣布，当地时间2日中午至3日中午，伊朗新增新冠确诊病例3134例，累计确诊病例已达160696例，其中死亡8012例，治愈125206例，现有2557例重症病例。

伊朗新增确诊病例已连续2天超3000例，为4月以来最高，表明疫情出现了明显反弹。伊朗卫生部副部长哈里奇表示，由于人们疏于保持社交距离，增加了非必要出行，卫生规范执行松懈，确诊和死亡病例又有所增加。伊朗取消了原定3日举行的前最高领袖霍梅尼逝世31周年纪念活动，最高领袖哈梅内伊改为发表电视讲话。

德国累计确诊184121例 多州进一步“解封”

据约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，截至北京时间6月4日6时30分左右，德国累计确诊病例184121例，较昨日增加242例。新增死亡病例39例，累计死亡8602例。

德国多个州2日进一步扩大“解封”范围。首都柏林当天起重新允许酒吧和健身房开业。不过，多地近期出现的聚集感染和新增病例上升引发关注。下萨州哥廷根市日前暴发的聚集感染事件已导致80人确诊。该市于当天宣布关闭所有中小学和部分幼儿园。

法国累计确诊151677例 巴黎反种族歧视抗议升级

当地时间6月3日晚，法国卫生部在当天发布的新闻公报中表示，截至当天，法国累计新冠肺炎确诊病例151677例，较前一日新增352例；累计报告死亡病例29021例，较前一日新增81例。

法国自2日起进入解禁第二阶段。全国餐馆、咖啡馆、酒吧等恢复营业，多数初中和高中复课，居民出行离家距离不得超过100公里的限制也被取消。与此同时，非裔美国人弗洛伊德之死引发全美大规模抗议仍在进行，2日晚，法国首都的反种族歧视抗议也在升级。当晚，数百名抗议者无视疫情禁令，走上巴黎的街头，声援美国抗议者，并要求为本国遭受警察“暴行”的受害者讨回公道。

英国累计确诊279856例 少数族裔新冠病亡风险高于白人

根据英国卫生与社会保障部消息，截至当地时间6月3日9时，英国新冠肺炎确诊病例达279856例，单日新增1871例；死亡病例达39728例，单日新增359例。

英国政府部门发布的最新报告显示，英格兰地区的黑人、亚裔等少数族裔人群感染新冠病毒后病亡风险普遍高于白人群体，孟加拉族裔病亡风险几乎是白人的两倍。报告没有解释出现上述差异的原因，也没有向相关人群提供减少健康风险的官方建议，因而招致批评。

土耳其累计确诊166422例 土航拟于18日恢复与欧洲六国的航班

当地时间6月3日晚，土耳其卫生部网站更新的数据显示，土耳其累计新冠肺炎确诊病例166422例，新增死亡病例24例，累计死亡病例4609例。

近期，土耳其疫情出现向好态势，连续半个月日增病例维持在1000例上下。土耳其航空媒体关系高级副总裁亚赫亚·务斯吞日前在其社交账号上发布消息称，土航将于6月18日恢复与包括德国、荷兰、奥地利在内的六个欧洲国家16个城市间的航班。当地时间6月1日，土航和土耳其廉价航空飞马航空、太阳快运航空一起，都恢复了国内航班。

印度累计确诊207615例 疫情见顶仍需数周时间

印度卫生部官方网站公布的最新数据显示，截至当地时间6月3日上午，印度新冠肺炎确诊病例已超过20万，升至207615例，累计死亡病例5815例。在过去24小时内，印度新增确诊病例8909例，为疫情暴发以来单日新增病例最多的一天，新增死亡病例217例。

印度已实施全国封锁两个多月，但印度专家认为疫情高峰尚未到来。印度医学研究理事会的妮韦迪塔·古普塔医生说：“我们距离疫情顶峰还非常遥远。”印度卫生部也表示，疫情见顶仍需数周时间。

俄罗斯累计确诊432277例 科研人员正尝试“酸奶疫苗”等防治新手段

世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格3日表示，俄罗斯新冠疫情扩散形势正逐步稳定。据俄罗斯卫星网3日报道，俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部表示，过去24小时，俄新增8536例新冠病毒感染病例，累计感染病例达432277例；新增178例死亡病例，累计死亡5215人。

俄罗斯科研人员正在新冠疫苗、疗法和药物研究方面开展新探索，尝试“酸奶疫苗”“肺部紫外线消毒”等防治新手段。此外，俄罗斯有3家科研单位正研制9种新冠疫苗，其中8种已在世界卫生组织登记注册。另一方面，俄罗斯国防部第48中央科学研究所所长谢尔盖·鲍里谢维奇表示，国家加马列亚流行病学和微生物学研究中心和国防部，将于7月完成新冠病毒疫苗人体试验。

其他国家确诊病例情况

除意大利、西班牙、法国、德国、英国之外，欧洲国家中比利时确诊58685例；荷兰确诊46938例；瑞士及列支敦士登确诊30893例；瑞典确诊40803例；葡萄牙确诊33261例；挪威确诊8467例……

亚洲国家中，除韩国、印度以外，沙特确诊91182例；巴基斯坦确诊80463例；新加坡确诊36405例；科威特确诊29359例；以色列确诊17342例；日本确诊16867例；马来西亚确诊7970例；泰国确诊3084例……

大洋洲国家中，澳大利亚确诊7229例；新西兰确诊1504例……

美洲国家中，除美国及巴西之外，秘鲁170039例，委内瑞拉1819例……

（海外网 战疫全时区栏目组 姚凯红 刘强）

（资料来源：约翰斯·霍普金斯大学数据、英国卫生和社会保障部、印度卫生部、新华社、人民日报、央视、中新网、路透社、美联社等）

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