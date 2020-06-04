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法国经济今年或缩水11%

2020年06月04日08:44  来源：新华网
 

　　法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔2日说，由于新冠疫情冲击，政府预期法国经济2020年缩水11%。

　　勒梅尔告诉法国RTL广播电台，法国为防控疫情“采取了坚决且有效的措施”，经济“实际停滞3个月”，“冲击十分严酷”，“从社会和经济角度来看，最困难的还在后面”。

　　法国国家统计机构“全国统计和经济研究所”的数据显示，法国今年一季度国内生产总值(GDP)环比下降5.8%。

　　这一机构上周说，随着防疫限制措施逐步放松，法国经济状况下半年才会逐渐好转，法国今年GDP降幅、即经济缩水幅度将比政府先前预期的8%“大得多”。

　　不过，勒梅尔“完全确信”法国经济将在2021年反弹。他说，政府已于本月出台针对旅游业和汽车制造业的救助计划，定于下周宣布对航空业的救助计划，后续还会出台对初创企业和建筑业的救助计划。

　　为防控疫情，法国政府3月中旬起施行严格的限制措施，5月11日起逐步“解封”。“解封”第二阶段6月2日开始，餐馆、咖啡店和酒吧获准重新开门，疫情相对严重的首都巴黎和东北部地区餐饮店铺只能开放露天座位。

　　勒梅尔说，政府将继续以“团结基金”为餐饮业等受疫情冲击最严重领域的企业提供救助资金，直至2020年底。

　　法国是欧洲新冠疫情最严重的国家之一，截至2日新冠死亡人数超过2.8万。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)
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