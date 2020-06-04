意大利开放本国跨大区旅行

新华社罗马6月3日电（记者陈占杰）随着新冠疫情进一步趋缓，意大利3日起开放本国跨大区旅行，并允许欧盟和申根区国家以及英国游客不受限制入境。

意大利总理孔特当天在新闻发布会上说，自3日起，欧洲一些国家游客入境意大利不再需要进行隔离，意政府正努力使意大利重新成为“欧洲和全世界游客向往的安全目的地”。

孔特说，公共卫生紧急状态已经过去，这场危机将成为意大利创新和解决国家结构性问题的机会。他说，意大利将获得欧盟向疫情严重国家提供的恢复基金，并将重点用于现代化、数字化、创新、税收和司法改革、发展可再生能源、建设高速铁路网等领域。

意卫生部长斯佩兰扎当天呼吁民众继续保持警惕，遵守疫情暴发以来的相关规定。

意民事保护部门3日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例321例，累计确诊233836例；新增死亡病例71例，累计死亡33601例；新增治愈病例846例，累计治愈160938例。

数据显示，意大利现有新冠患者人数比前一天减少596人，降至39297人。现有患者中，33202人在居家隔离，5742人在医院接受普通治疗，353人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少174例和55例。

当天，首都罗马的主要机场菲乌米奇诺机场约有100个航班起降，客流量约1万人，约为正常水平的十分之一。机场运营方表示，尽管初期客流量不多，但放松航空旅行限制有着重要的象征意义。

意大利机场行业协会日前在报告中说，今年3月至5月，意大利机场客流量比去年同期减少4500万人，超过1万名机场员工申请失业补贴。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。

(责编：于洋、燕勐)