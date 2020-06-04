人民网>>国际

意大利开放本国跨大区旅行

2020年06月04日08:43  来源：新华网
 

　　新华社罗马6月3日电（记者陈占杰）随着新冠疫情进一步趋缓，意大利3日起开放本国跨大区旅行，并允许欧盟和申根区国家以及英国游客不受限制入境。

　　意大利总理孔特当天在新闻发布会上说，自3日起，欧洲一些国家游客入境意大利不再需要进行隔离，意政府正努力使意大利重新成为“欧洲和全世界游客向往的安全目的地”。

　　孔特说，公共卫生紧急状态已经过去，这场危机将成为意大利创新和解决国家结构性问题的机会。他说，意大利将获得欧盟向疫情严重国家提供的恢复基金，并将重点用于现代化、数字化、创新、税收和司法改革、发展可再生能源、建设高速铁路网等领域。

　　意卫生部长斯佩兰扎当天呼吁民众继续保持警惕，遵守疫情暴发以来的相关规定。

　　意民事保护部门3日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例321例，累计确诊233836例；新增死亡病例71例，累计死亡33601例；新增治愈病例846例，累计治愈160938例。

　　数据显示，意大利现有新冠患者人数比前一天减少596人，降至39297人。现有患者中，33202人在居家隔离，5742人在医院接受普通治疗，353人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少174例和55例。

　　当天，首都罗马的主要机场菲乌米奇诺机场约有100个航班起降，客流量约1万人，约为正常水平的十分之一。机场运营方表示，尽管初期客流量不多，但放松航空旅行限制有着重要的象征意义。

　　意大利机场行业协会日前在报告中说，今年3月至5月，意大利机场客流量比去年同期减少4500万人，超过1万名机场员工申请失业补贴。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved