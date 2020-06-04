韩国拟再就日本出口管制诉诸世贸组织

韩国政府2日宣布将重新就日本采取对韩出口管制措施诉诸世界贸易组织(WTO)，原因是日方缺乏以对话化解贸易争端的意愿。日本外务大臣茂木敏充当天对韩国政府的决定表示“遗憾”。

韩国产业通商资源部贸易投资室室长罗承植2日在记者会上说，日方无意化解贸易争端，韩方因而决定重启世贸组织争端解决机制。

韩国法院去年裁定多家日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工。日本政府当年7月起对日本向韩国出口氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢施行管制，8月把韩方排除出可以获得贸易便利的“白色清单”。韩方认定，日方不满韩方法院裁决，以经济手段报复。韩方随后采取多项应对措施，包括诉诸世贸组织。

韩国政府去年11月暂停就日本出口管制措施诉诸世贸组织。两国随后就出口管制议题恢复对话。

罗承植2日说，对话没有进展，原因是日方无意化解争端。韩方先前已经着手回应日方关切，同时要求日方在5月底前就3种材料的出口管制以及把韩国移出“白色清单”的做法表明立场，但日方既没有作任何让步，也没有明确答复韩方。

“我方政府在过去6个月开展真诚对话，向日方充分解释韩方的出口管制措施按常规运转且有效，”他说，“我方看法是，双边磋商进程已经结束，对我们来说，下一步将是寻求世贸组织设立争端解决小组。”

就韩方决定，日本外务大臣茂木敏充2日在例行记者会上说：“我们还在保持对话，韩国单方面宣布这一决定令人遗憾。”

他说，日方要求韩方改变出口管制措施以换取日方放松管制的立场没有改变。（杜鹃）（新华社专特稿）

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