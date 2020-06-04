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德国将取消针对欧盟绝大部分成员国的旅行警告

2020年06月04日08:36  来源：新华网
 

　　新华社柏林6月3日电（记者田颖 任珂）德国政府3日决定，将从6月15日起取消针对欧盟除西班牙外其他成员国的旅行警告。

　　德国政府3日召开内阁会议后做出这一决定。此外，德国政府同时取消针对英国、冰岛、瑞士和列支敦士登的旅行警告。

　　德国外长马斯在会后表示，旅行警告将由针对个别国家的旅行建议取代。针对欧洲之外国家和地区的旅行警告仍然有效。

　　马斯说，过去几周里，德国政府就此与其他欧盟成员国进行了大量对话。在欧洲范围内，封锁措施正在逐渐取消，酒店业和餐饮业正在重启。在许多地方，新冠病毒的传播已得到控制。他同时表示，如果某个国家或地区一周内平均每10万居民中出现50个新增感染者，旅行警告将重启。

　　3月中旬，新冠疫情在德国以及全球加速暴发后，德国政府发布了全球旅行警告，呼吁本国公民取消所有不必要的出国旅行计划。该警告将于6月14日到期。

　　另据德国媒体3日报道，德国下萨克森州哥廷根市近日发生的聚集性感染事件中，目前已有105人被确诊感染新冠病毒。由于密切接触者中有很多儿童和青少年，哥廷根市已暂时关闭全部学校和日托机构，并禁止市民从事接触性运动和团队运动。这一禁令暂定持续两周。

　　德国疾控机构罗伯特·科赫研究所3日发布的数据显示，截至当天零时，德国累计新冠确诊病例182370例，较前一日增加342例；累计死亡病例8551例，较前一日增加29例。

(责编：崔越、燕勐)
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