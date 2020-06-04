种族歧视照射出“丑陋的美国”（环球热点）

图为在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，抗议者面戴写有“我无法呼吸”的口罩，参加抗议活动。

安格斯·亚历山大摄（新华社发）

在美国明尼阿波利斯街头，非裔男子乔治·弗洛伊德被白人警察跪压脖子，窒息而亡——日前，这幅悲惨的画面再次撕开美国种族歧视的丑陋“伤疤”。“我无法呼吸”，这是弗洛伊德最后的无力哀求，也是美国少数族裔在偏见和歧视的阴霾之下长期挣扎的无奈心声。

新冠肺炎疫情以及美国政府的抗疫不力，让美国少数族裔不得不面对更多压力，也因此积蓄了更多怒火。“弗洛伊德之死”点燃了这股怒火，由此引发的大规模抗议活动迅速蔓延美国全境。《纽约时报》说：“有两场平行的瘟疫正在席卷美国：新冠病毒和警察杀害黑人。”

“脖子上的膝盖”

华盛顿、纽约、芝加哥、洛杉矶、西雅图……连日来，“弗洛伊德之死”引发的反种族歧视抗议活动已扩散至美国至少140个城市。随着纵火、抢劫等暴力冲突愈演愈烈，数十个城市宣布实施宵禁。

当地时间5月25日，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，非裔男子乔治·弗洛伊德因涉嫌使用一张20美元的假钞，被警察暴力执法致死。路人拍摄的现场视频显示，一名白人警察将膝盖跪压在弗洛伊德的脖子上长达数分钟。尽管弗洛伊德多次祈求称“我无法呼吸了”，但警察并未停止“锁喉”举动。最终，弗洛伊德陷入昏迷，送医后不治身亡。

这段现场视频在网上广泛流传之后，迅速引爆美国民众尤其是少数族裔的愤怒情绪。明尼阿波利斯以及美国多地出现大规模抗议示威活动，民众走上街头，手举“黑人的命也是命”等标语，要求惩办暴力执法的白人警察，呼吁种族平等、公平正义。

明尼阿波利斯市警察局于事发次日宣布，4名涉事警察已被开除，且美国联邦调查局已对此事展开调查。美国有线电视新闻网随后报道称，导致弗洛伊德死亡的白人警察德里克·沙文被正式逮捕，并被指控三级谋杀和二级过失杀人。

不过，抗议浪潮并未因此消退。相反，在明尼阿波利斯、洛杉矶、华盛顿特区等地，抗议活动逐渐演变为暴力骚乱。明尼阿波利斯市警察局被烧，位于亚特兰大的CNN总部遭到破坏，华盛顿特区的多处商店和地标性建筑成为纵火对象……如美国《洛杉矶时报》所言，好像有人点燃了一个引信。愤怒的火焰以令人猝不及防的速度席卷美国，映射出美国久病难医的种族矛盾以及难以弥合的社会撕裂。

“在整个美国以及在明尼阿波利斯，我们感觉我们的脖子上都压着一只膝盖，这只膝盖在说‘黑人的命无关紧要’。”明尼阿波利斯市议会副议长安德烈娅·詹金斯说。

“‘剧本’仍是人们所熟悉的：一名白人警察对一名非裔嫌疑犯进行暴力执法，产生悲剧的结果。”中国现代国际关系研究院美国研究所学者孙成昊在接受本报记者采访时分析称，这不是近年来美国出现的首例因族裔冲突而引起的大规模骚乱。在2017年8月，弗吉尼亚州的夏洛茨维尔也曾因族裔问题爆发白人至上主义团体与反对者的暴力冲突。不过，这一次产生的后果和波及的范围明显超过以往。

“杂乱的马赛克”

加纳之死、布朗之死、马丁之死……如英国《卫报》近日所言，在“弗洛伊德之死”之前，类似的悲剧早已频频发生在非裔美国人身上，一次又一次挑动美国社会那根极其敏感的神经。

“种族矛盾是美国社会根深蒂固的一道伤疤。”中国国际问题研究院美国研究所副所长沈雅梅向本报分析称，近年来美国种族主义不断抬头，主要基于两方面原因：“一是2008年金融危机之后，美国经济复苏以一种不均等的步伐向前推进，阶级矛盾日益明显，刺激种族矛盾更加激化；二是民粹主义在美国国内不断上升，美国政府出台的移民政策非但没有淡化族裔之间的分裂，反而进一步加剧社会对立。”

新冠肺炎疫情将美国社会的不平等顽疾暴露得更加彻底，也让美国民众尤其是少数族裔的不满情绪一触即发。

联合国人权事务高级专员巴切莱特6月2日发表媒体声明称，据报道，在美国，非洲裔美国人感染新冠病毒的死亡率是其他族群的两倍以上。非洲裔在疫情当中“更受伤”的现实背后，是美国卫生、教育、就业等诸多领域存在的社会不公和种族歧视。这也成为美国各地持续蔓延的抗议活动的“助燃剂”。

“数十年的种族隔离、歧视性住房政策使许多非洲裔美国人生活在人口密度更高的地区，在那里保持社交距离更困难。此外，一些非洲裔美国人接受教育的程度往往不如其他族裔，面对疫情时更难接受必要防疫信息，陷入经济困境时也较难靠自身技能脱困。”孙成昊指出，同时，一些美国政客采取一种制造分裂的态度解决问题，导致更大程度的社会撕裂。

“当下的美国显然不是一个‘大熔炉’，而更像一块杂乱的马赛克拼图。”孙成昊说。

还有分析认为，“弗洛伊德之死”是一个“导火索”，在激起人们对暴力执法、种族歧视愤怒的同时，也加深美国民众对政府抗疫不力、生计难以维持的怨气。俄罗斯《观点报》引述专家观点称，目前美国经济形势岌岌可危，疫情导致4000万人失去工作，这是一个超过任何时期的纪录。“仔细观察明尼阿波利斯骚乱就会发现，白人也加入了抗议队伍，他们反对警方胡作非为，并同样对社会经济形势不满。”

“治不好的痼疾”

“弗洛伊德之死”点燃的怒火正从美国蔓延全球。近日，在英国、德国、加拿大、新西兰、巴西等多个国家，许多民众手举“种族主义才是真正病毒”“没有正义就没有和平”等反对歧视的标语，声援在美国的抗议活动。社交媒体上，近百名欧美明星自发发出纯黑照片，力挺“黑人的命也是命”活动。

“美国的国内政治与外交政策是密切相关的。在国内政治话语日益种族化的同时，美国在外交上趋向单边主义，摒弃多边主义。特别是面对疫情，美国在国际公共卫生合作当中做出撤退甚至破坏的举动，给国际社会造成非常负面的影响。”沈雅梅认为，多国相继爆发大规模抗议活动，从一定程度上反映出国际社会对美国内政外交走向的不满与担忧。

暴力执法、种族歧视、社会不公、政治撕裂，“弗洛伊德之死”毫不留情地将美国社会的种种顽疾暴露于世人面前。随着事件持续发酵，沸腾的民意能否推动痼疾的根除？种族矛盾以及社会撕裂的伤痕何时能够被真正抹平？

在孙成昊看来，美国族裔问题和由此产生的暴力冲突将面临长期难解的困境。“有研究显示，到2050年左右，白人可能失去美国‘多数族裔’的地位。这一人口结构的变化趋势将进一步加重白人的危机感。与此同时，在新冠肺炎疫情的影响下，美国社会的贫富差距问题更突出，社会政策的差异性结果更明显，不同阶层、不同族裔获得的医疗资源更不均衡。这都只会把美国民众推向更加对立的状态。”

“一些地方的选举法中依然存在歧视性条款，导致少数族裔很难跨过门槛参与到选举中，也很难在公共政策中有更大的发言权。”沈雅梅指出，美国的种族歧视问题不仅出现在警察执法中，也出现在民众的政治生活中。作为少数族裔的情绪性表达，示威抗议会对美国政府形成一定压力，但是如果不能打破制度性约束、推动深层次改革，那么这次又会和过去许多次一样，不了了之，无疾而终。

难以降温的动乱局面正将美国带入更为严峻的处境。美国公共卫生局局长杰罗姆·亚当斯近日表示，全美范围内的示威抗议可能导致新冠肺炎疫情的新一轮暴发。如何应对新冠肺炎疫情，如何医治社会顽疾，如何避免陷入抗议示威与疫情恶化的恶性循环，美国政府要做的事还有很多。

(责编：白宇、岳弘彬)