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法国力促汽车产业振兴

本报驻法国记者  刘玲玲

2020年06月04日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　法国总统马克龙近日在视察加来海峡省一家汽车零部件工厂时宣布，法国政府将出资80亿欧元，用于扶持受新冠肺炎疫情影响严重的汽车产业。这一汽车产业振兴计划将从提高补贴、加大投资等多个方面入手，不仅涉及汽车行业40万直接就业岗位，也与购车优惠和消费市场走势相关，受到各界关注。

　　疫情对法国汽车行业造成了巨大打击。根据法国汽车制造商委员会5月初发布的公告，4月份法国汽车市场销量同比下跌88.8%。预计到6月底，全国将有约50万辆汽车滞销。根据计划，法国政府将向购买电动汽车和混合动力汽车的消费者提供补贴，以鼓励民众购买清洁能源汽车。

　　具体而言，购买电动汽车的个人和企业可分别获7000欧元和5000欧元补贴，购买混合动力汽车的补贴为2000欧元。从6月1日开始，报废高污染车辆并换购的车主也能够获得补贴。此外，该计划还将建立一个6亿欧元的投资基金，政府出资4亿欧元，标致雪铁龙集团和雷诺集团各出资1亿欧元，用于对汽车配件供应商和分包商进行补贴与投资。

　　汽车产业振兴计划也为法国汽车产业发展描画了新方向，推动法国成为“欧洲最大的清洁能源汽车生产国”。马克龙指出，政府的目标是到2025年时可以每年生产100万辆清洁能源汽车。法国政府还将加快增建充电桩，到2021年实现增加10万个充电桩的目标。

　　标致雪铁龙集团宣布将增加电动汽车和混合动力汽车的产量，到2021年达到年产13万辆；雷诺集团则承诺到2022年将电动汽车的产量增加3倍，到2024年达到年产24万辆。此外，雷诺集团将采取提高生产效率和降低成本、优化生产和资源分配等措施，计划在未来3年削减超过20亿欧元成本，并同意加入标致雪铁龙集团与道达尔集团所支持的“欧盟电池研发计划”，以减少对外国配件供应商的依赖。

　　法国《费加罗报》分析称，汽车产业振兴计划通过提高购买力、将生产制造迁回法国、以投资增加竞争力等措施支持整个汽车行业，有利于法国推动清洁能源汽车产业发展，加速实现能源转型。不过也有评论指出，法国电动汽车和混合动力汽车2019年市场占比合计7.6%，而传统内燃机汽车达92%。“尽管这一振兴计划代表了新的发展潮流，但法国汽车行业仍需要较长时间进行修复和适应。”法国全国汽车行业委员会主席弗朗西斯·巴托洛梅表示。

　　（本报巴黎6月3日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年06月04日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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