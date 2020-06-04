国际军控体系面临严峻挑战

近日，美国不顾各方反对，单方面宣布将在6个月内退出《开放天空条约》。这是继退出《中导条约》后，美国再次单方面退出重大国际安全协议和条约。国际社会更加担心，美国是否愿意与俄罗斯续签将于明年2月到期的《新削减战略武器条约》。

分析人士指出，美国此举不仅会损害本国及欧洲盟友的安全利益，还将破坏地区国家间军事互信，损害全球战略安全与稳定，对国际军控与裁军进程产生消极影响。

“美方此举是将意识形态诉求凌驾于美国人民安全之上”

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。缔约国包括美国、俄罗斯和大部分北约国家，被视为冷战后美欧与俄罗斯构建军事互信的重要措施之一。根据该条约，缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察，检查其执行国际武器控制条约的情况，以增强军事透明度、降低各方冲突风险。

美国将此次退约的原因归咎于俄罗斯。美国务院在其声明中说，美国将在6个月后正式退出该条约，除非俄方能重新履约。过去一段时间里，美俄双方就违约问题一直在打口水仗，双方也均曾对条约执行加以限制：俄罗斯限制美军机在加里宁格勒等地及对俄军事演习进行侦察，美国则限制俄方侦察夏威夷。

事实上，美国政府一直对国际军控体系持怀疑态度，并宣称，军控机制对美国限制的严苛程度远超别国，让美国“吃亏”。外界对于美方退出《开放天空条约》的决定并不感到突然。近年来，美国已单方面退出多个国际安全协议和条约。2018年5月，美国退出伊朗核问题全面协议；2019年2月，美国宣布启动《中导条约》退约程序并于同年8月退出。

不过，美国此次退约行为的合法性在其国内饱受质疑。美众议院外交委员会主席埃利奥特·恩格尔和军事委员会主席亚当·史密斯致信国务卿蓬佩奥和防长埃斯珀，指出美国政府向相关方递交退约通知前，并未告知国会或展开商讨，这直接违反去年年底生效的2020财年国防授权法案。他们要求美国政府就此“故意违法行为”做出解释。

美国得克萨斯州众议员华金·卡斯特罗在社交媒体上表示：“《开放天空条约》是一系列精心构建、可有效防止核灾难的条约的一部分。美方此举是将意识形态诉求凌驾于美国人民安全之上。”

“美国在军控领域的行为越来越危险，且没有可预测性”

对于美方启动退约的决定，俄方表达了其可能冲击俄美战略稳定的强烈担忧。俄外交部副部长格鲁什科一方面坚决否认俄方有过任何违约行为，一方面批评美方退出《开放天空条约》将对欧洲军事安全体系再次构成打击。俄外交部发言人扎哈罗娃指出，美国经常指责别国破坏条约，以此为自己退约寻找借口。“美国在军控领域的行为越来越危险，且没有可预测性。”

多名俄方官员表示，《开放天空条约》为所有缔约国的空中侦察提供了平等机会。美国退出条约，明显是为了限制其他国家在美国上空飞行，隐瞒其在新型武器领域的生产和试验，包括美方自2018年以来积极谋求的“核武器小型化”。

莫斯科国立大学世界政治系国际安全教研室副教授费年科认为，美国一直指责俄罗斯违反重要的国际军控条约，但这些举动恰恰是为其突破条约限制而寻找借口。

分析人士指出，上世纪70年代以来，军控条约一直是美苏及其后美俄关系的核心支柱。当美方再一次选择退约，国际社会更加担心，美俄能否续签《新削减战略武器条约》。去年12月以来，俄方多次正式向美国提议，愿在没有任何先决条件的情况下延长条约，但始终没有收到美方明确的回答。

《华盛顿邮报》报道称，近日白宫讨论了进行自1992年以来首次核试验的可能性。俄罗斯对此表示严重关切。扎哈罗娃认为，《全面禁止核试验条约》是核不扩散领域最重要的文件之一，不排除美国正在为退出这一条约做准备。

俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基表示，针对美方的举动，俄方将采取适当的应对措施，以保护国家安全。6月2日，俄罗斯总统普京签署命令，批准俄罗斯核威慑国家基本政策，该命令于当日生效。文件说，俄罗斯视核武器为一种威慑手段，仅在迫不得已的情况下方可使用。俄方采取一切必要措施降低核威胁，防止因国际关系紧张引发包括核冲突在内的军事冲突。

“退约决定是对全球军控体系的一大打击”

美国接连“退群”，引发联合国、其他条约缔约国以及国际社会的广泛担忧与批评。联合国秘书长发言人迪雅里克表示，废除《开放天空条约》可能导致有损全球战略稳定的行为，比如开始新的军备竞赛。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利近日发表声明，对美国的决定表示遗憾。“这一条约是我们军备控制架构的关键部分。作为建立信任和安全至关重要的举措，对欧洲和全球安全稳定有重要作用。”他呼吁美方重新考虑退约的决定。法国、德国、比利时、西班牙、荷兰等欧洲十国外交部联合发表声明称，它们将继续遵守《开放天空条约》，对美国的退约行为表示遗憾。

英国《经济学人》评论称，《开放天空条约》是军控中“合作监控”的成功案例，“美国的退约决定是对全球军控体系的一大打击”。《纽约时报》评论认为，美国频频退约将动摇欧洲安全基础，对美国盟国的根本利益产生沉重打击，进一步损害美国的国际公信力。

（本报华盛顿、莫斯科6月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 17 版）

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