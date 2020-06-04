在建重大水利工程投资超万亿元（新数据 新看点）

108项

截至目前，110项在建重大水利工程复工108项，建设人员到岗超12万人，在建投资规模超1万亿元

逾7800万亩

172项节水供水重大水利工程建成后，将增加灌溉面积7800多万亩，相当于再造7个都江堰灌区

“验收通过！”5月19日，国家172项节水供水重大水利工程的标志性工程——大藤峡水利枢纽工程通过一期下闸蓄水阶段验收。这标志着工程开始全面发挥综合效益。滩多流急的黔江升级为“黄金水道”，滔滔奔涌的江水变成电能送到千家万户。

一手防控疫情，一手抢抓工期，大藤峡工程建设按下“快进键”。6200多名建设者接续奋战，下闸蓄水、船闸试通航、投产发电等重大节点接连突破。

一座座大坝拔地而起、一条条输水管道穿山越岭……重大水利工程建设全力提速。截至目前，110项在建重大水利工程复工108项，建设人员到岗超过12万人，在建投资规模超1万亿元。

1万多亿元投资将带来什么？

——1万多亿元水利投资将推动稳增长。

据中国宏观经济研究院估算，重大水利工程每投资1000亿元可带动GDP增长0.15个百分点。超1万亿元水利投资，意味着在建设周期内总共可拉动经济增长1.5个百分点以上。

“‘大块头’动起来，带动产业链转起来。”大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事长廖志伟介绍，大藤峡工程总投资357.36亿元，涉及上下游厂家近500家。在海南省南渡河，总投资超70亿元的迈湾水利枢纽工程，初步估算需要水泥32万吨、钢材5万吨、土石方填筑125万立方米、混凝土浇筑123万立方米。

“水利投资将为经济发展注入强劲动能。”水利部水利工程建设司司长王胜万表示，水利工程投资大，建设周期长，带动能力强，对原材料、机械设备需求量大。工程产生效益后，还能促进清洁能源、航运、现代农业、观光旅游等产业发展。

——1万多亿元水利投资将促进稳就业。

水利工程点多、面广、量大，可创造更多新岗位。

焊花四溅、机器轰鸣，在重庆市观景口水利枢纽工程施工现场，工人们正为年内供水全力冲刺。“工地封闭管理，每天测体温、消毒，大伙干得踏实。”施工人员李才勋正忙碌着。项目总工程师杨庆辉介绍，工程6个工作面同时开工，不仅稳定了280多个岗位，还将新招30多人。

刀盘转动，盾构机地下43米处掘进，珠江三角洲水资源配置工程35个工区全部复工。“我们组织工人及时返岗，做好施工现场防疫措施，目前复工人数已超过4000多人。”工程负责人介绍。

——1万多亿元水利投资将助力稳粮仓。

“人靠饭养，苗靠水长”，水利是农业的命脉。王胜万表示，172项节水供水重大水利工程建成后，将增加灌溉面积7800多万亩，相当于再造7个都江堰灌区。

突破“水瓶颈”，为保粮食安全添底气。连通黄河和淮河流域，让豫东平原沟渠河道串珠成线，赵口引黄灌区二期工程建设如火如荼。灌区可年新增引黄水量2.37亿立方米，新增灌溉面积220.5万亩，年增产粮食4亿斤以上。今年，水利部将按期完成341处大型灌区、358处重点中型灌区续建配套节水改造目标任务，进一步夯实粮仓的水利根基。

水利投资持续发力，全国农业用水总量连年“零增长”，万元GDP用水量持续降低，全面节水、合理分水、管住用水，助力经济社会可持续发展。“大力推进重大水利工程建设，将发挥在经济、社会和生态环境等方面不可替代的重要作用。”中国工程院院士、中国水利水电科学研究院教授陈厚群说。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)