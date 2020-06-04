相信友谊与合作的力量（大使随笔）

面对新冠肺炎疫情，人们愈发认识到，当今世界，人类早已是休戚与共的命运共同体。国际社会开展防疫合作是当务之急，团结合作是战胜疫情最有力的武器。我们坚信，各国只有携起手来，同舟共济，才能赢得抗击疫情的最终胜利。

自疫情发生以来，科威特做了大量工作，采取了空前的防控举措加以应对。科威特各界高度重视中方抗击疫情经验，积极结合本国实际，借鉴中方有关做法，同中方专家举行多场视频交流，并多次表达希望中方派遣医疗专家组来科威特指导的强烈愿望。经过双方多轮沟通和密切协调，中国政府派遣的赴科威特抗击新冠肺炎疫情医疗专家组4月27日抵达科威特。在随后的工作里，专家组同科方同行密集进行了多场座谈交流和实地考察，毫无保留地同科威特朋友分享中国抗击疫情经验，耐心回答他们提出的每一个问题，并主动就科威特采取的防控措施有针对性地提出可行性建议，得到科方高度赞赏和衷心感谢。

社交媒体平台上，许多科威特网友对中国医疗专家组驰援科威特予以高度评价：“中国医疗专家组的到来恰逢其时！”“在抗击疫情方面，中国经验非常宝贵！”“感谢中国政府和中国人民！”

每当看到科威特专家在听取中国医疗专家组介绍经验或解答疑问后豁然开朗的表情时，我都由衷感到欣慰。中国医疗专家组用自己的实际行动，成为中科友好合作关系的促进者。中科传统友好和战略伙伴关系，在这一刻得到了更加深刻的诠释，人类命运共同体理念得到更加生动的体现。我深信，这是人类社会进步和发展的应有之义。中科携手努力、共克时艰，必将继续促进两国人民的友谊与合作。

当前，实施了出行限制的科威特城十分安静，但我相信，疫情只是暂时的，在友谊与合作的力量面前，病毒终将被打败，科威特城的活力终将重现。人类的团结、合作与坚持，必将带领我们劈波斩浪，走向更加美好的未来。

（作者为中国驻科威特大使）

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 03 版）

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