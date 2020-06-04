“看好中国经济强大韧性和潜能”（见证·中国机遇）

“中国不断推进高水平对外开放，持续改善营商环境，为跨国公司提供了更广阔的发展空间和机遇。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊日前在接受本报记者采访时表示。

各种“云经济”“宅经济”加速涌现，为科技创新带来新机遇。在王磊看来，疫情过后，全球医疗健康产业迎来新一轮科技革命和产业变革，将极大促进中国医疗健康事业发展。今年4月，由无锡市政府、无锡高新区与阿斯利康合作共建的无锡国际生命科学创新园全面启用，国内外10家创新企业率先入驻，涵盖生物制药、医疗器械、基因检测及人工智能等前沿领域。“我们期待创新园成为海内外生命科学创新企业拓展中国市场、连接全球市场的一个入口，为多样化的医疗创新生态圈增添新力量。”

“今年全国两会期间，习近平主席在看望参加政协会议的经济界委员时指出，大力推进科技创新及其他各方面创新，加快推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，形成更多新的增长点、增长极。”王磊表示，这对公司来说是极大利好，“阿斯利康未来发展战略布局与此契合。我们在中国打造的健康物联网创新中心，自启用以来吸引了逾200家企业达成合作。相信在创新引领的高质量发展进程中，阿斯利康将与中国合作伙伴共同努力，进一步打通中国与其他国家在医疗领域的优势对接。”

“中国开放创新的土壤，让更多医疗健康产业的未来设想成为现实。”王磊认为，近年来，物联网技术场景的应用落地呈现增速加快的趋势，主流细分市场逐步走向规模化应用。医疗物联网成为仅次于工业物联网的第二大应用领域。“阿斯利康也正快速从传统制药企业向创新医药平台型企业转型，致力于构建开放、协作、共赢的创新健康生态圈。”通过自主研发与外部合作，阿斯利康在中国积极推动本土原创新药开发，并加快研发步伐，进一步推动全球创新药物在中国率先开发孵化、注册上市，让更多本土创新惠及中国乃至全球患者。

王磊认为，全国两会后，将有更多更积极的政策措施逐步落地，以加强公共卫生体系建设，提升健康管理和疾病预防能力，促进医疗健康产业的数字化、智能化转型升级。阿斯利康自1993年进入中国以来，在华累计投资逾10亿美元，在中国生产的药品供应全球约75个国家和地区。“我们看好中国经济强大韧性和潜能，将继续加大在华投入，决心与中国经济共成长。”

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 03 版）

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