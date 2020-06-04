携手合作书写友好新篇章

日前，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在接受媒体采访时表示，共建“一带一路”合作将中亚各国同中国紧密联系在一起，团结互助、携手抗击疫情书写了哈中友好合作关系新篇章。

托卡耶夫指出，自古以来，中亚各国便与中国等国家积极发展贸易往来，开展文明交流互鉴，古丝绸之路成为这段历史的见证。当前，许多共建“一带一路”重要项目在中亚地区落地，依托亚洲基础设施投资银行和丝路基金的资金支持，不少项目取得积极进展。近几年，中国对中亚国家的投资规模以及与地区各国的双边贸易额都在稳步增长。“中亚各国同中国发展经贸投资合作，符合各方利益。”

托卡耶夫指出，哈首任总统纳扎尔巴耶夫为发展哈中关系开创了新局面。“去年9月，我对中国进行国事访问，同习近平主席举行会晤并发表联合声明，进一步明确了双方的优先合作方向。两国关系提升至永久全面战略伙伴关系的高水平。”托卡耶夫强调，哈萨克斯坦始终把发展对华关系作为哈萨克斯坦对外政策主要优先方向。哈中两国在联合国、上合组织、亚信会议等各种国际和地区舞台上相互支持，哈方愿同中方保持高层交往，深化全面合作。

托卡耶夫指出，在中国抗击疫情关键时刻，哈方向武汉捐赠了防疫物资。中国也迅速为哈萨克斯坦抗击疫情提供援助，并向哈派遣医疗专家组，帮助哈人民尽快战胜疫情。相信共同抗击疫情将进一步深化两国和两国人民的友谊，书写友好合作关系的新篇章。

（本报努尔苏丹6月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 03 版）

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