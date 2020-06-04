“为稳定世界经济注入信心和力量”

面对当前严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，中国坚定不移扩大对外开放，维护全球产业链供应链稳定畅通，以开放促改革促发展。接受本报记者采访的国际人士认为，中国不断释放全面深化改革、扩大开放的强烈信号，并就持续优化营商环境、积极扩大进口和对外投资等作出一系列具体安排，为稳定世界经济作出实实在在的贡献，注入了宝贵信心和动力。

“全面深化改革开放，中国市场充满吸引力”

“中国全国两会进一步明确了中国经济的未来发展方向。中国积极支持和推动经济全球化，中国市场空间大、消费潜力大，将为南非企业提供巨大发展机遇，也将有力推动世界经济在受到疫情冲击后尽快复苏。”南非标准银行集团主管曼尼莎认为，中国全面深化改革开放，有力地推动了非中经贸合作与发展，也将助力非洲国家经济增长。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克表示，欢迎中国继续以更加开放的姿态拥抱全世界。开放是多方面的，中国提出的共建“一带一路”、构建人类命运共同体等重要倡议，为包括哈萨克斯坦在内的世界各国带来发展良机。当前哈中两国关系不断提升，经贸合作日益密切。借助来自中国的资本、技术、经验等，哈萨克斯坦一些企业实现了跨越式发展。“全面深化改革开放，中国市场充满吸引力。我相信，未来两国在基础设施建设、经贸投资等多领域的合作将更加密切。”

菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯认为，40多年的改革开放让中国发生了巨变，也令菲律宾等东盟国家受益匪浅。“今年以来，中国与东盟国家的进出口贸易总额实现逆势增长。相信随着中国更高水平扩大开放，双边经贸合作将取得长足发展。”

“实践证明，共同积极参与经济全球化，德中两国能实现共赢。”德国科隆经济研究所经济学家克里斯蒂安·鲁舍表示，中国全面深化改革开放，德中两国经济、文化等各层面交流不断加深，这必将推动两国进一步深化理解、扩大合作。

“我们对在华发展的信心坚定不移”

“中国不断推出扩大对外开放、优化营商环境的举措，为在华外资企业创造了更多机会。”在松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗看来，松下是中国不断优化营商环境的见证者和受益者。当前，中国不仅是制造大国，也是消费大国、创新大国。去年4月，松下成立中国东北亚公司，加强在中国区域的事业发展，“看好的正是中国的发展潜力”。

戴尔科技集团全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏说，中国经济展现出巨大韧性，复工复产复市步伐加快。戴尔在华生产和各项业务已全面正常运行。相信随着进一步培育数字经济和新基建发力，中国经济发展前景将更加广阔，跨国企业在华业务也将获得更多机遇。“我们对在华发展的信心坚定不移。”

英国金融专家、伦敦证券交易所前任首席执行官罗睿铎表示，中国全国两会有关提振经济的举措让人振奋。近年来，中国加快调整经济及产业结构，建立健全法律法规，加之中国自身庞大的消费市场，中国经济在应对疫情冲击时表现出很强的韧性，这对世界是利好消息。

“中国营商环境不断改善，增强了在华外企拓展市场的信心。营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境，大力推进科技创新及其他方面创新等一系列利好政策，这些都是我们不断加大在华投资发展的基础。”华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官魏岚德表示，目前，华晨宝马在华工厂已全面恢复正常生产，沈阳铁西新厂区和大东工厂升级项目建设正稳步推进。“我们将继续坚定承诺，落实各项在华投资，为中国经济高质量发展贡献一份力量。”

哈萨克斯坦首任总统基金会世界经济与政治研究所研究员安同·布加延科认为，外商投资法及其实施条例的施行，使外资企业合法权益得到更好保护，显示了中国政府营造更加公平、透明的营商环境的决心。“中国的营商环境越来越好，我们对中国未来发展充满信心。在华外资企业必将迎来更大发展。”

“牢牢把握开放的中国带来的重要机遇”

“中国是一个极具活力的市场。”法国卢浮酒店集团首席执行官皮埃尔—弗雷德里克·鲁洛认为，中国作为全球第二大经济体，其经济表现关乎世界经济前景。“中国不断扩大改革开放，对于希望在中国市场发展的外国企业至关重要，必将为稳定世界经济注入信心和力量。”

“中国改革开放不断深入，提供的机遇越来越多，具有全球发展战略的企业希望抓住中国市场机遇。”墨西哥宾堡集团首席执行官丹尼尔·塞尔维特表示，自进入中国市场以来，公司已在北京、上海、沈阳、武汉等地设立10多家工厂，推出的新产品颇受中国消费者欢迎，充分显示了中国市场的开放性和包容性。“中国制定的各项政策为外资企业在华经营保驾护航。在中国发展大有可为，我们将继续扩大在华投资。”

巴西淡水河谷公司中国区前总裁艾森乔两次参加中国国际进口博览会。“进博会让我看到一个更加开放的中国。一个展会能吸引如此众多跨行业、跨领域、跨区域的外国企业，令人惊叹和激动！我们已做好准备，将牢牢把握开放的中国带来的重要机遇，为巴中两国双边贸易作出新贡献。”

“中国经济具有不可估量的潜力，消费市场规模越来越大，在全球经济与供应链中的作用日益增强。建设自贸区、举办进博会等诸多重要开放举措，将推动中国成为全球科研创新和营商环境的新高地。”欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞对公司在华发展前景充满信心。他表示，欧莱雅正全力以赴筹备参展第三届进博会，“两届参展的经验让我们深信，进博会不只是一个展示优质商品的平台，它还是展望全球各行各业实现科技转型、共创美好未来的窗口。我们迫不及待盼望这一盛会的到来。”

（本报北京、约翰内斯堡、努尔苏丹、曼谷、柏林、东京、巴黎、墨西哥城、里约热内卢6月3日电 记者刘歌、李琰、吴刚、李滢嫣、周翰博、赵益普、花放、刘军国、李永群、刘旭霞、张远南）

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 03 版）

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