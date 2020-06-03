原标题：美媒总结特朗普的五月：恼火与悲伤并存

中国日报网6月3日电 美国新冠肺炎疫情仍旧不容乐观，死亡病例数已经突破10万大关，因疫情而失去工作失业人口数也占到了全美工人总数的六分之一。然而，在这个美国走过了一个凄惨里程碑的时候，总统特朗普的脑子却不在疫情上面。6月1日，美国《华盛顿邮报》刊发了题为《特朗普的五月：恼火与悲伤并存一个月》的文章，为他上一个月做了个总结。

5月18日的时候，特朗普在白宫接见了科里·莱万多夫斯基和大卫·博西，两位在2016年大选期间为他奔波忙碌的“老兵”，大谈特谈当初他们是如何战胜希拉里的。当然，那天特朗普也谈到了公共卫生问题，只不过是关于他一直推崇的“新冠肺炎治疗神药”，也就是抗疟疾药物羟氯喹。

他透露称，自己一直在服用这种药物作为预防性治疗。听到这话的官员们显然慌了，因为特朗普政府都发出过警告，称服用羟氯喹预防新冠肺炎的做法可能导致心脏出现严重问题。特朗普本人却执意如此，原因只不过就是“收到了（羟氯喹的）正面反馈”。

5月19日，特朗普自疫情暴发以来首次到访国会山，结果他再次将自己的个人喜好凌驾于席卷全美的危机之上。在与共和党参议员共进午餐时，他就抱怨十恶不赦的民主党人揭发了他的 “孩子”。他指责政治对手“叛国”，要求共和党人团结一致、强硬起来。之后，他又要求白宫新的发言人凯莉·麦克纳尼做了一个民意报告，目的就是为了让国会议员们相信，他们的总统远比那些公共民调结果显示的要受欢迎得多。

不过，在一些议员们看来，特朗普对治病救人、挽救生命并不感兴趣，而是热衷于表现政治上的强硬态度。部分人私下里断定特朗普并不能面对当下的现实，但也认为特朗普不会做出什么改变，所以他们也没有将不安告知特朗普或公众。 接下来的一周，美国的死亡人数超过10万，申请失业救济的人超过了4000万。

文章指出，5月18和19日两天，其实是特朗普在疫情暴发第5个月如何度日的一个缩影：自己无法控制疫情，使他越来越恐慌；只表现出转瞬即逝的同情和悲伤，然后就开始把责任甩给别人，自己被怨念和仇恨激怒；对健康卫生指导方针不屑一顾；最重要的是，担心自己的连任前景会变得越来越惨淡。

面对病毒，这个他无法通过发推特来使它屈服的敌人时，特朗普开始不断顾左右而言他，针对各种人提出各种毫无根据的指控，企图转移民众的注意力。他先是创造出一个新词“奥巴马门”，宣称自己的前任和其他人阴谋破坏他的任期。之后，他又毫无根据地说邮寄选票存在普遍的欺诈行为。然后，他还指控媒体人乔·斯卡伯勒与一名实习生的死亡有关。

到了5月底，特朗普又在推特上发表煽动性言论，以至于推文被标记违反禁止“美化暴力”规则。他的言论加剧了因非裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察暴力执法致死一事引发的种族紧张。

特朗普的一位资深顾问透露称，他已经很长一段时间不管新冠疫情了，而是将重点放到了和民主党假定总统候选人、前副总统乔·拜登的较量上。

白宫官员们则是为特朗普的领导力极力辩护，称病毒检测范围不断扩大，疫苗的研发工作取得了进展，呼吸机、防护设备和其他必需品的采购情况也不错。白宫副新闻发言人霍根 · 吉德利在一份声明中提出，在美国面临前所未有危机的时候，只会袖手旁观的民主党人和媒体企图通过无情、充满偏见的政治攻击摧毁总统，但总统关注疫情并采取积极应对措施，保护人民的健康和福祉。

特朗普的支持者们还说，5月份新冠肺炎日均死亡病例数呈平稳下降趋势，这就进一步证明政府的疫情应对举措是有效果的。但是，特朗普政府内部和外部的批评人士都认为，5月份只不过又是政府疫情应对不力的一个月而已。

一方面，各州和联邦官员不断警告说，放宽限制措施的地区可能会有更多的疫情暴发，会出现秋季感染人数激增的情况，导致数万美国人死亡。陷入财政困难的各州竭尽全力建立有效的追踪和测试体系，以跟上企业复工复产的步伐，并为第二波浪潮做准备。另一方面，特朗普称疫苗将以“神速”出现，但所有人都认为这是野心，不是现实。

5月1日，不少州开始放宽隔离限制政策，允许一些商业活动回归正轨。3日，自诩为“国家拉拉队长”的特朗普在林肯纪念堂接受了福克斯新闻的采访，表示自己才是真正的受害者。

“听着，我受到敌对媒体的攻击，是任何一位总统都不曾经历过的，（和我差不多的）是上面那位绅士。”他一边指着林肯的雕像一边说，“他们都说没有人比林肯受到的待遇更糟，但我认为我就遭受到了更恶劣的对待。”

这次采访也为未来的一个月定下了基调，特朗普仍在专注解决自己的危机——他的形象、声望和连任前景。他对身边的顾问们抱怨，说有些记者就是在故意找茬。一位顾问表示，特朗普之所以这么纠结是因为疫情需要总统将国家危机放在第一位，把自我放在第二位。

经济被特朗普视为重中之重。据报道，美国在5月初就有3000万人失业，但他们多数人还是抱有希望的。根据当时《华盛顿邮报》和益普索集团的一项全国性民意调查，近六成的受访者表示，他们“很有可能”找回原来的工作，但企业仍然不太确定，因为特朗普对他下一步要做什么几乎没有方向。不少州的负责人都在向联邦政府申请资金贷款以缓解疫情带来的经济萧条，但是这些申请都被特朗普政府无视了。

尽管特朗普的保守派有效地推迟了任何其他行动支出，但总统自己却苦恼不已，因为他一直以来认为可以确保自己连任的经济忽然变得不太明朗。尽管如此，特朗普仍预测经济将呈“ V型”复苏，只不过多数经济学家都认为经济复苏的进程将极为缓慢。

两位知情人士透露，5月初，特朗普在一次白宫椭圆形办公室会议上，斥责白宫经济顾问委员会主席凯文·哈赛特在采访中称“这是我们经济有史以来最大的负面冲击”，并警告他不准使用这么耸人听闻的措辞。

特朗普在国内麻烦不断，在国际上的表现也不尽如人意，世界卫生组织成了他攻击的对象。5月18日，特朗普在给世卫组织总干事谭德塞的信中表示，如果该组织未能在30天内做出“实质性改进”，美国将永久切断对世卫组织的资助，并重新考虑是否留在该组织内。29日，他宣布美国将终止与世卫组织的关系，停止向世卫组织提供资金，并将资金用作他用。

纵观新冠肺炎疫情暴发的头几个月，病毒、疫情在特朗普严重似乎是个远在天边的威胁。他总是说自己很健康，身边的每个人也都很健康。直到5月7日，一名在白宫为特朗普和总统家庭服务的海军现役人员病毒检测结果呈阳性。8日，副总统彭斯的新闻秘书凯蒂·米勒也检测呈阳性。一连出现两个确诊病例，着实在结构紧凑、空间狭小的西翼引发了不小震动。

在白宫上下都在执行更加严格防疫措施的时候，特朗普则采取了另一种预防措施，也就是一开始提到服用羟氯喹。他还和记者调侃：“我已经用了大约一个半星期，现在还好好地在这里。”

特朗普的种种做法并没有解决他所面临一大堆问题，就连莱万多夫斯基和博西两位“老兵”都劝他尽可能快地恢复竞选集会，而特朗普也同意以7月为目标，恢复主要的活动。特朗普的盟友之一、参议员林赛·格林厄姆透露说：“总统只是想抽身去做他擅长的事情，也就是竞选集会。”

(责编：李枫、岳弘彬)