原标题：英国《卫报》：推特的机器人程序是新冠病毒谣言的恶劣帮凶

中国日报网6月3日电 据英国《卫报》网站5月31日报道，澳大利亚研究所感应技术中心（Australia Institute’s Centre for Responsible Technology）委托进行的一项调查研究显示，由支持美国总统特朗普、“匿名者Q”组织（QAnon）或共和党机器人账号在推特上传播有关新冠病毒起源假信息的可能性比其他任何来源都高。

今年3月下旬，当新冠病毒肺炎疫情在美国和世界大部分地区蔓延的时候，来自澳大利亚昆士兰理工大学的两名研究人员蒂莫西·格雷厄姆和阿克塞尔·布伦斯，对推特上的260万条与新冠病毒有关的推文以及这些推文发布后10天内的2550万转发信息进行了分析。

报道指出，机器人程序管理的推特账户会在一秒钟时间内互相转发相同的新冠病毒相关内容，研究人员由此可以对合法账户和机器人程序账户进行区分。通过这种区别方法，他们发现有5752个推特账户以一致的方式对新冠病毒相关的信息进行了6559次转发。

在这之中，研究人员识别了10个主要机器人程序网络。它们与那些借助新冠病毒等相关热门话题推广商业网站的机器人程序网络不同，而是试图推进和宣传政治议题。

研究人员发现，这些推特帖子都在协调一致地散播有关“新冠病毒是中国制造的生物武器”的阴谋论。他们还发现，在一个转发虚假信息的网络中，2903个账户之间居然有4125个链接关联。在这个转发网中，研究人员发现了28到30账户组群，它们的自我标识都是特朗普、共和党支持者，或者与支持特朗普的“匿名者Q”组织有关。

研究指出，在10天的时间里，有882条原始推文发布了关于生物武器的阴谋论，这些推文被转发18498次、点赞3783次，在推特上阅读量达到了约500万。研究人员表示，这些机器人程序网络的作用就是宣传和推广谣言。

研究报告写道：“不论我们观察到的这些关于生物武器阴谋论的推广是由网络水军的参与者精心谋划，还是由外部人员为了利用水军的观点和言论而策划的，所要达到的舆论效果是一致的，就是让谣言所推动的主题和话题被更广泛的边缘群体所接受，从而放大谣言的真实性。”

报告还指出，原始推文中所包含的错误和虚假信息不再只由机器人程序和其他先关账户来推广，而是在更广的范围内，被真实存在的普通用户转发推广。

此外，当在社交媒体上拥有众多粉丝的媒体和大V参与进来的时候，即便他们是为了反驳谣言，这些虚假信息也容易引起公众的广泛关注。官方的否认或者辟谣，都可以被阴谋论者进行曲解，称当局掩盖了“事实真相”。

研究还表示，这些网站可能将阴谋论定为荒诞或可笑的内容，但谣言经常在没有进行纠正或事实核对的情况下传播，这会使大量的受众接触到他们原本不会遇到的虚假信息。因此，小媒体可能成为阴谋论进入主流舆论的重要途径。

据报道，美国总统特朗普已经签署了一项行政令，试图迫使社交媒体网站对自身用户在其平台上发布的内容负责，以报复推特核验他发布的带有假信息的“邮件投票”推文。

感应技术中心负责人彼得·刘易斯认为，这是推特公司对特朗普推文进行事实核验的良好开端，但为了阻止虚假信息的传播，还需对机器人账号网络采取更多的制裁措施。

“社交媒体公司需要对其网站上的造谣行为承担更大的责任，尤其是协调和自动转发正在推动危险的造谣行为的情况下。”他说，虽然推特开始对特朗普总统的一些恶劣推文采取措施，但社交媒体公司要阻止其平台上的造成分裂和危险的不实信息的传播，还有很长的路要走。

报告作者指出，尽管研究集中在推特一家社交媒体上，但类似的机器人程序活动并不仅限于推特，包括脸谱网在内的其他社交媒体平台也一直存在类似的情况。

脸谱网虽然一直在对部分有关新冠病毒的信息进行核实，阻止一些信息的发布，但公司首席执行官马克·扎克伯格却表示，脸谱网不应进行类似于推特那样的事实核查，不应成为“真相的仲裁者”。

(责编：李枫、岳弘彬)