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2021世界经济论坛年会将以线下和线上两种模式进行

2020年06月03日21:21  来源：人民网-国际频道
 

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布致辞。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔6月3日电（记者 任彦）世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布3日在瑞士日内瓦宣布，定于2021年1月举行的第51届世界经济论坛年会将以线下和线上两种模式进行，以独特的方式汇集来自全球政府、企业和社会组织的领导人以及来自世界各地的利益相关者，以“世界的复兴”为主题，致力于共同迅速建立经济和社会体系基础，以塑造更加公平、更可持续和有韧性的未来。

在这届别具一格的年会上，世界经济论坛将汇聚全球400多个城市中成千上万的年轻人，他们将通过强大的虚拟网络中心与达沃斯的各界领导进行互动。每个中心都将实行开放政策，将所有感兴趣的公民纳入对话之中，确保年会向所有人开放。此外，全球媒体和社交媒体网络将动员数百万人，让他们分享自己的意见，为他们提供参加达沃斯年会讨论的入口。

这一决定是在当天举行的一个视频会议上宣布的。“这场全球大流行病再次证明了人类社会的高度互联性。我们必须恢复一个高效智能的全球合作系统，以应对未来50年的挑战。‘世界的复兴’要求我们将全球的所有利益相关者融入到具有共同利益、目标和行动的社区之中。” 施瓦布说，“我们需要改变思维方式，从短期思维转变为长期思维，从股东模式转变到利益相关方责任制。环境、社会与善政必须成为公司和政府问责制的重要组成部分。”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯致辞。记者 任彦 摄

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在会议上表示：“‘世界的复兴’让人们看到，这场人类悲剧为我们敲响警钟。我们必须建立更加平等、包容、可持续和更有韧性的经济和社会，以应对流行病、气候变化和我们所面临的许多其他全球变化。”

英国王储查尔斯王子在会议上表示，“为了保障人类的未来和繁荣，我们需要变革经济模式，将人与地球置于全球价值创造的核心。如果说从这场危机中吸取到的最为重要的教训，便是要将自然置于人类社会运转的中心。我们不能再浪费时间了。”

(责编：刘叶婷、燕勐)
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