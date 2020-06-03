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综合消息：拉美地区已有10国新冠确诊病例过万

2020年06月03日20:16  来源：新华网
 

　　新华社墨西哥城6月2日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：截至2日拉美地区已有10个国家的累计新冠确诊病例超过1万例，其中巴西、秘鲁和智利超过10万例，墨西哥接近10万例，抗疫形势十分严峻。为应对疫情，智利增加医疗资源，古巴继续实施严格隔离措施。

　　据巴西卫生部2日数据，巴西新增确诊病例28936例，累计555383例；新增死亡病例1262例，累计31199例；治愈223638人。

　　据秘鲁卫生部2日数据，秘鲁新增确诊病例4845例，累计174884例；新增死亡病例133例，累计4767例；治愈69257人。

　　智利卫生部2日数据显示，截至当地时间1日21时，智利新增确诊病例3527例，累计108686例；新增死亡病例75例，累计1188例。智利总统皮涅拉2日说，自3月3日疫情出现以来，智利已将重症监护病床从640张增至1535张，呼吸机数量从642台增至2730台，并新招募1万多名医护人员。

　　截至2日，墨西哥累计确诊97326例，累计死亡10637例；厄瓜多尔累计确诊40414例，累计死亡3438例；哥伦比亚累计确诊31833例，累计死亡1009例；阿根廷累计确诊18319例，累计死亡569例；多米尼加累计确诊17752例，累计死亡515例；巴拿马累计确诊14095例，累计死亡352例；玻利维亚累计确诊10991例，累计死亡376例。

　　据古巴公共卫生部2日公布的数据，古巴新增9例确诊病例，累计2092例；无新增死亡病例，累计死亡83例。古巴政府表示将继续实施严格隔离措施，以巩固已取得的抗疫成果。

　　哥斯达黎加政府2日宣布该国新增21例确诊病例，累计确诊1105例，无新增死亡病例，累计死亡10例。哥斯达黎加环境部宣布，将于6月开放第二批15个国家公园和自然保护区，并将重新开放与尼加拉瓜陆地边界。（执笔记者：吴昊；参与记者：高春雨、范小林、周星竹、苏津、尹南、林朝晖、张国英、郝云甫、倪瑞捷）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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