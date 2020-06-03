人民网>>国际

综述：印度新冠确诊病例突破20万 专家认为疫情高峰尚未到来

2020年06月03日20:15  来源：新华网
 

新华社新德里6月3日电综述：印度新冠确诊病例突破20万 专家认为疫情高峰尚未到来

新华社记者赵旭

印度卫生部3日发布数据显示，截至当天，该国较前一日新增确诊病例8909例，为疫情暴发以来单日新增病例最多的一天，确诊总数也突破20万例。印度已实施全国封锁两个多月，但印度专家认为疫情高峰尚未到来。

印度单日新增确诊病例在过去数周中持续上涨，最近一周由日增5000多例上涨至近9000例，这也导致确诊病例总数在5月19日突破10万后短短两周就翻了一番。卫生部数据显示，6月3日印度累计确诊病例达207615例，累计死亡5815例，治愈100303例。

为控制疫情蔓延，印度自3月25日开始实施全国封锁，其间暂停所有国内公共交通、长途客运和商业航班，大部分生产和商业活动也被叫停，只保留基本民生保障行业。随后，全国封锁被多次延长，最新的封锁措施将于6月30日结束。

全国封锁也为印度政府加强医疗设施建设和部署赢得时间。过去两个多月里，印度在医院增加隔离病房，征用体育场馆和学校设置隔离中心，还独创极具印度特色的火车车厢病房。除疫情较重的孟买外，截至目前印度其他城市尚未出现床位不足的情况。截至5月底，印度医疗防护用品生产能力也得到大幅提升。

除防范疫情蔓延外，印度国内科研力量也在积极进行疫苗研发。据印度媒体报道，当前约有30个小组在进行候选疫苗研发工作，有6款疫苗已取得较大进展，其中1款疫苗已在做量产的准备。

印度医学研究理事会教授古普塔2日在政府新冠疫情联合新闻发布会上表示，当前印度遏制疫情蔓延的举措有效，截至目前在降低病亡率方面成效突出，但疫情高峰还未到来。需要尽快了解清楚疫情的传播程度，而非简单认定正在社区间传播。印度医学研究理事会已启动一项涵盖3.4万人的血清检测调查，用于评估新冠病毒的传播程度。

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved