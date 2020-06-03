综述：印度新冠确诊病例突破20万 专家认为疫情高峰尚未到来

新华社新德里6月3日电综述：印度新冠确诊病例突破20万 专家认为疫情高峰尚未到来

新华社记者赵旭

印度卫生部3日发布数据显示，截至当天，该国较前一日新增确诊病例8909例，为疫情暴发以来单日新增病例最多的一天，确诊总数也突破20万例。印度已实施全国封锁两个多月，但印度专家认为疫情高峰尚未到来。

印度单日新增确诊病例在过去数周中持续上涨，最近一周由日增5000多例上涨至近9000例，这也导致确诊病例总数在5月19日突破10万后短短两周就翻了一番。卫生部数据显示，6月3日印度累计确诊病例达207615例，累计死亡5815例，治愈100303例。

为控制疫情蔓延，印度自3月25日开始实施全国封锁，其间暂停所有国内公共交通、长途客运和商业航班，大部分生产和商业活动也被叫停，只保留基本民生保障行业。随后，全国封锁被多次延长，最新的封锁措施将于6月30日结束。

全国封锁也为印度政府加强医疗设施建设和部署赢得时间。过去两个多月里，印度在医院增加隔离病房，征用体育场馆和学校设置隔离中心，还独创极具印度特色的火车车厢病房。除疫情较重的孟买外，截至目前印度其他城市尚未出现床位不足的情况。截至5月底，印度医疗防护用品生产能力也得到大幅提升。

除防范疫情蔓延外，印度国内科研力量也在积极进行疫苗研发。据印度媒体报道，当前约有30个小组在进行候选疫苗研发工作，有6款疫苗已取得较大进展，其中1款疫苗已在做量产的准备。

印度医学研究理事会教授古普塔2日在政府新冠疫情联合新闻发布会上表示，当前印度遏制疫情蔓延的举措有效，截至目前在降低病亡率方面成效突出，但疫情高峰还未到来。需要尽快了解清楚疫情的传播程度，而非简单认定正在社区间传播。印度医学研究理事会已启动一项涵盖3.4万人的血清检测调查，用于评估新冠病毒的传播程度。

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