美国公共卫生专家担忧示威骚乱或致新冠疫情恶化

新华社华盛顿6月2日电（记者谭晶晶）连日来，由白人警察暴力执法致一名非洲裔男子死亡引发的抗议示威和骚乱蔓延美国全境。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风2日在接受新华社记者专访时表示，示威骚乱对新冠疫情防控有多方面的不利影响，让人担忧疫情会加重，对病例数等指标的具体影响14天左右可能会显现。

2日，由明尼苏达州非裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察暴力执法死亡引发的抗议、骚乱和暴力冲突进入第八天，示威者继续走上街头，包括加利福尼亚州、纽约市在内的地区都延长了宵禁措施。

张作风说，示威人群密切接触，无法保持社交距离，虽然大多数示威者佩戴口罩，但病毒传播的风险还是会大大增加。示威者大声说话、喊口号等会向空气中释放更多飞沫，而警察使用催泪瓦斯、烟雾和胡椒喷雾等会让人流鼻涕和咳嗽，这些都有利于病毒传播。

另一个加重疫情传播风险的因素是监狱环境。据美国媒体报道，连日来已有5600余名示威者被捕。张作风说，监狱环境的密闭性和聚集性更高，病毒传播的风险更大。目前拘捕的人数还有限，且年轻人居多，有可能造成小规模疫情，对整体疫情的影响还不大。但如果示威和骚乱持续发酵，收监人数也会持续增加，对疫情防控和社会经济重启影响会相当大。

张作风表示，目前许多地区的新冠病毒检测点已因为示威抗议活动而关闭，影响了全国范围的病毒检测量。新冠病毒的潜伏期通常是3至14天，因此示威人群集会是否会导致感染病例增加、是否会引起疫情反弹，将在两周左右体现出来。

据美国疾控中心网站介绍，约三分之一的新冠病毒感染者无症状，约40%的病毒传播发生在患者觉察出症状之前。张作风说，如果示威人群中存在这些无症状感染者和潜伏期患者，无疑会加重病毒传播风险。

据美国媒体报道，明尼苏达州国民警卫队在1名成员已确诊感染新冠病毒、另有9人出现症状后，计划对全部7000名成员展开新冠病毒检测。

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