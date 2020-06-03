外交部驳斥英方涉港言论:奉劝英方悬崖勒马

人民网北京6月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持3日例行记者会。记者会实录如下：

澎湃新闻记者：英国外交大臣拉布2日向议会称，英方一直尊重《中英联合声明》，而中方“专制式”的国安立法破坏了“一国两制”，与中国的国际义务有直接冲突。如果中国干预香港政治和自治基础，将可能对香港的经济模式和繁荣构成长期威胁。中方有时间再做考虑并悬崖勒马。中方对此有何评论？

赵立坚：中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，完全属于中国内政，任何外国无权干涉。英方对此妄加评论、横加指责，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，我们已向英方提出严正交涉。

维护国家安全是一国生存发展的基本前提，是国家主权最核心、最基本的要素。中英谈判及签署《联合声明》的核心是中方对香港恢复行使主权，在港进行国家安全立法是中方行使主权的应有之义。《中英联合声明》关于对港的基本方针政策是中方单方面政策宣示，不是中方对英方的承诺，更不是所谓国际义务。

香港回归后，中国政府治理香港特别行政区的法律依据是中华人民共和国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。随着1997年中国恢复对香港行使主权，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕。《中英联合声明》没有任何一个字、任何一个条款赋予英国在香港回归后对香港承担任何责任。英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。因此，英方无权假借《中英联合声明》对香港事务说三道四，干涉中国内政。

有关香港国安立法是维护国家主权、统一和领土完整，筑牢“一国两制”制度根基的必要举措，是为了更好地贯彻“一国两制”。只有国家安全有保障，“一国两制”才能有保障，香港繁荣稳定才能有保障。立法针对的是极少数严重危害国家安全的行为和活动，完全不影响香港的高度自治，不影响香港居民的权利和自由，不影响外国投资者在香港的正当权益，有利于更好落实“一国两制”政策，有利于香港的繁荣稳定。对香港繁荣稳定构成威胁的恰恰是一些外部势力与香港反中乱港势力勾连合流、沆瀣一气，利用香港从事危害中国国家安全的活动。

英国同香港的历史联系，源自侵略殖民和不平等条约。英方还妄称香港国安立法为“专制”立法，所谓“专制”一词，正是英国曾经对香港进行殖民统治的真实写照。恰恰是香港回归以来，香港居民享有前所未有的权利和自由。我们倒要奉劝英方悬崖勒马，摒弃“冷战思维”和“殖民心态”，认清并尊重香港已经回归、是中国一个特别行政区的现实，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止干预香港事务和中国内政，否则必将搬起石头砸自己的脚。

南华早报记者：英国首相约翰逊在其发表的署名文章中称，如果中方实施港版国安法，英国将准备调整其移民法规，修改有关持有英国国民（海外）护照的港人前往英国的规定，请问中方对此有何回应？

赵立坚：我上周已经全面阐述了中方在这个问题上的立场，请你上网查阅。

今日俄罗斯记者：俄罗斯总统普京2日签署命令，批准俄罗斯核威慑国家基本政策并于当日生效。文件称，俄罗斯视核武器为一种威胁手段，仅在迫不得已的情况下方可使用。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关情况。当前国际战略安全领域单边主义和霸权行径盛行，全球战略平衡与稳定受到严重冲击。中方尊重并理解俄方维护国家安全利益的努力。我们愿同各方一道，致力于维护全球战略稳定，增进国际和平与安全。

美联社记者：近期美联社得到世卫组织内部会议录音，发现世卫组织1月份曾对中国政府抗疫的透明度表达不满，认为中方拖延发布基因序列、患者数据等信息。中方对此有何评论？

赵立坚：我不知道你所说的内部消息从何而来。我可以明确告诉你，有关报道与事实严重不符。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友5月19日在国务院联防联控机制新闻发布会上曾就新冠肺炎病原鉴定做过介绍，你可以去查阅，我也可以再简要概括一下有关内容。1月3日，中国在还不清楚造成疫情的病原体是什么的时候，就通报了世卫组织以及其他国家。当时我们还不知道是什么病原体引起疫情，所以在通报的时候把它叫做“不明原因的肺炎”。1月7日，中国疾控中心分离出新型冠状病毒，并在专家论证后于1月9日通报世卫组织和相关国家。1月12日，在经过科学严谨比对确认后，我们把病毒基因序列正式通报、分享给世卫组织，并且把整个基因序列上传到世卫组织全球共享数据平台。中国的抗疫行动对全世界公开，时间经纬清清楚楚，事实数据一目了然，经得起时间与历史的检验。

疫情发生以来，中国本着公开、透明、负责任的原则，一直与世卫组织及其在华代表处保持着密切、良好的沟通与合作。我们也愿意继续以实际行动支持世卫组织为国际抗疫发挥领导作用，继续同包括世卫组织在内的国际社会一道携手抗击疫情，共同为维护全球公共卫生安全作出贡献。

路透社记者：据报道，安哥拉请求二十国集团对其进行债务减免，并称正同一些从安哥拉进口石油的国家就调整贷款机制进行深入讨论。中国是安哥拉的债权国，也是安哥拉石油的进口国。中方是否就债务减缓问题同安方保持沟通？

赵立坚：谢谢你的提问。中方将积极推动落实二十国集团“缓债倡议”，努力减轻非洲国家债务负担。我们希望发达国家和主要国际金融机构加大援非抗疫投入，加大力度减缓非洲国家债务，发挥表率作用。

作为安哥拉的重要战略伙伴，中方重视安方的愿望，相关部门和金融机构正同安哥拉有关方面保持沟通。

澳门月刊记者：据报道，德国计划于9月份在莱比锡举行中国—欧盟峰会，德国外长马斯表示欧盟有太多重要议题需要同中国进行讨论。中方对此有何评论？

赵立坚：今年是中欧关系“大年”。近期，双方正积极筹备一系列高层交往，中欧关系面临着良好的发展机遇。中方愿同包括德国在内的欧洲国家一道，推动中欧关系抓住机遇、提质升级，合力捍卫多边主义，携手构建开放型世界经济，共同努力推动中欧全面战略伙伴关系迈上新台阶。

环球时报记者：6月2日，美国务卿蓬佩奥发推特称，美国已致函联合国秘书长，抗议中国在南海的非法主权声索。我们反对中方非法、危险的声索。联合国会员国必须团结一致，捍卫国际法和海洋自由。中方对此有何评论？

赵立坚：中国在南海的领土主权和海洋权益是在长期历史过程中形成的，为中国历届政府所坚持，符合包括《联合国宪章》、《联合国海洋法公约》在内的国际法，不会因个别国家无端指责而改变。

美国不是南海争议当事方，不但不恪守在有关争议问题上不持立场的承诺，反而经常在南海制造事端，搞军事挑衅，挑拨地区国家间关系，这不利于南海和平与稳定。

南华早报记者：根据印度媒体报道，印度总理莫迪与美国总统特朗普周二通话时，就中印边境问题交换了意见。中方对此有何回应？

赵立坚：中方在边界问题上的立场是一贯的、明确的，一直认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守两国签署的有关协定，致力于维护国家领土主权安全，维护中印边境地区的和平与稳定。目前，中印边境地区的局势总体是稳定的、可控的。中印之间有完善的涉边机制和沟通渠道，双方有能力通过对话协商妥善解决两国间的问题，不需要第三方介入。

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