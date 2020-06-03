哈萨克斯坦总统:团结互助共抗疫情成为哈中关系的光辉一页

人民网努尔苏丹6月3日电（记者 周翰博） 日前，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在接受外媒采访时谈到哈萨克斯坦与中国的关系。托卡耶夫表示，伟大的“丝绸之路”见证了中亚各国与中国贸易往来，文明互鉴的历史；“一带一路”倡议再次将中亚各国同中国联系在一起；而团结互助、共抗疫情成为哈中永久全面战略伙伴关系的光辉一页。

托卡耶夫表示，自古以来，中亚各国便与中国、俄罗斯等国积极发展贸易往来，进行文明交流互鉴，伟大的“丝绸之路”成为这段历史的象征。当前，中亚独有的地缘战略位置以及巨大的发展潜力引起包括中国在内的国际社会高度关注。“一带一路”倡议在中亚地区规划了许多重要项目，依托亚洲基础设施开发银行和丝路基金的资金，不少项目已经得以落实。

托卡耶夫强调，作为连接中国、欧洲以及中东地区的重要纽带，哈萨克斯坦和中亚地区各国是“丝绸之路经济带”的重要组成部分。近几年，中国对中亚各国的投资规模以及与地区各国的双边贸易额都在稳步增长。“中亚各国同中国发展经贸与投资合作符合各方的利益，因此，我认为所谓的‘中国扩张论’并不符合事实。”

谈到哈萨克斯坦与中国合作的前景，托卡耶夫指出，哈首任总统努扎尔巴耶夫开启了对华合作的伟大局面。目前，两国关系已经提升至永久全面战略伙伴关系的高水平，双方最高层一直保持着积极互动。“去年9月，我同习主席举行会晤并发表联合声明，进一步明确了双方的优先合作方向。我们两国在联合国、上合组织、亚信会议等各种国际和地区舞台上积极配合。”中国是哈萨克斯坦重要的经济伙伴，按照哈方统计，2019年双边贸易额达到了145亿美元。

谈到两国共同抗击新冠肺炎疫情的问题时，托卡耶夫指出，中国爆发疫情后，哈萨克斯坦曾向武汉提供医用人道主义援助物资。当哈萨克斯坦国内发生疫情后，中国同样迅速提供援助，并向哈派遣医疗专家组。“团结互助、共抗疫情成为哈中永久全面战略伙伴关系的光辉一页”。

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