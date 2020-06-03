澳首都地区统促会：涉港国安立法符合国际惯例

人民网堪培拉6月3日电 （记者刘天亮）澳大利亚首都地区中国和平统一促进会常务理事会成员近日就中国全国人大审议通过有关香港国家安全立法的决定和《反国家分裂法》实施15周年发表看法。他们表示，完全赞同和拥护从国家层面推进香港特区维护国家安全的立法工作，认为这不仅是维护国家主权、统一和领土完整的必要举措，也将有利于保持香港的长期繁荣和稳定。大家一致认为，《反国家分裂法》的实施是促进国家统一，反对和遏制“台独”分裂活动的法律依据，是维护两岸和平稳定、促进两岸关系发展的法治保障。

澳大利亚首都地区统促会会长陈蔚东表示，通过立法来保护本国的安全和发展利益，这属于国家的主权范畴，也符合国际惯例。香港是中国的一个特别行政区，中国国家最高权力机关根据宪法和香港基本法作出推动涉港国家安全立法的决定，是依法治港，是为了维护国家安全，也是为了维护香港的根本利益。

首都华人社团联合会总协调人颜种旺说，去年一段时间乱港分子在香港肆无忌惮地大搞“港独”及非法暴力活动，严重地践踏了香港的法治和社会秩序，严重地破坏了香港的经济和民生，严重地危害了国家安全，引起广大香港市民的担忧。全国人大决定以法律手段来有效防范、制止和严惩那些危害国家安全的违法犯罪活动，必将有助于保障香港民众的基本权利和自由，保障香港社会的长治久安。

黄埔军校澳大利亚联谊会副会长陈凌指出，《反国家分裂法》实施15年来，中国秉持“两岸一家亲”理念，陆续出台了许多惠台措施，真心实意地为台湾同胞谋福祉，让台胞享受到实实在在的好处，深化了两岸经济社会的融合发展，促进了两岸同胞的心灵契合，呈现出两岸同胞携手建设两岸命运共同体的新局面。

青年代表刘宇说，“台独”分子近来在台湾岛内变本加厉地大搞分裂活动，公然挑战一个中国原则，破坏两岸关系的政治基础，大肆阻挠和破坏两岸的交流合作，已成为台海和平稳定的最大威胁，是两岸关系和平发展的最大障碍。《反国家分裂法》的制定和实施对震慑和遏制这些“台独”势力妄图分裂国家的行径发挥了十分重要的作用。

大家一致认为，国家统一是中华民族伟大复兴的历史必然，而“和平统一、一国两制”就是实现国家统一的最佳方式， “一国两制”的根本在于一国。香港是中华人民共和国的一个特别行政区，香港回归祖国后的繁荣发展完全证明了“一国两制”方针的正确性。只有对香港国家安全立法，使国家安全在香港得到切实的维护，香港的长期繁荣稳定才会有坚实的基础。同样，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾的前途在于国家的统一。《反分裂国家法》把祖国大陆多年来制定的一系列对台方针政策法律化，表明了中国政府和人民反对和遏制“台独”势力分裂国家，推进两岸关系和平发展、致力于国家和平统一的决心和诚意。

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