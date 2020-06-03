李南临时代办就香港国安立法接受南非主流电视台直播采访 

人民网约翰内斯堡6月3日电（刘畅）6月2日，驻南非使馆李南临时代办接受南非主流电视台卫星电视五台（eNCA）黄金收视栏目“今夜南非”直播采访，介绍香港特区维护国家安全立法有关情况并阐明中方立场。

李南代办表示， 近日中国全国人大通过了关于推进香港维护国家安全立法工作的有关决定。这是全国人大依照宪法和基本法规定，履行作为国家最高权力机关的权力和责任，目的是以立法方式堵住香港国家安全的风险漏洞，确保香港的和平、稳定与繁荣。国家安全立法本身属于国家立法权力和中央事权，全国人大有关决定合情、合理、合法，与香港基本法第23条并不矛盾，并互为补充。

李南代办指出，香港维护国家安全立法不是选择题，而是必答题。全国人大授权其常委会立即着手开启相关立法工作，针对的是极少数严重危害国家安全的行为，不会改变香港现行资本主义制度，不会改变香港的法律体系和司法独立，不会改变香港的高度自治，也不会改变香港居民的合法权益和自由。相反有关立法将使香港变得更安全、更美好、更繁荣，各界对香港的未来应更加充满信心。

针对英方借《中英联合声明》指责中方所谓有关立法“破坏香港高度自治”等问题，李南代办强调，香港是中国领土不可分割的一部分，香港事务纯属中国内政，不容任何外来干涉。1997年7月1日香港回归中国之日起，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务均已履行完毕，英方对香港再无主权、无治权、无监督权。该声明已经进入“故纸堆”，我们绝不允许任何方面以此为借口干预香港事务和中国内政。

李南代办还就中国支持南非抗疫、协助南在华留学生返南等回答了主持人提问。

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