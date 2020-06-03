坚决反对“台独”分裂，期盼祖国早日统一

人民网约翰内斯堡6月3日电（刘畅）6月2日，全非洲中国和平统一促进会组织召开旅南侨界《反分裂国家法》实施15周年视频座谈会。全非和统会会长徐长斌主持会议，中国驻南非使馆临时代办李南应邀出席会议并发表主旨讲话，中国驻德班总领事费明星、驻开普敦总领事林静、驻约翰内斯堡总领事唐中东，豪登等5省及周边国家和统会负责人、约堡市议员孙耀亨、非洲台湾青商会会长方至正等台胞代表等先后发言，旅南主要侨社代表和华文媒体近百人参加了会议。

李南代办在讲话中表示，旅南侨界在《反分裂国家法》实施15周年之际组织召开全南境内的视频座谈会，重温该法精神和内涵，有利于统一思想认识，发出旅南侨界坚决反对“台独”，坚定拥护祖国统一的时代强音，非常及时、非常重要、意义重大。该法实施15年来，在遏制“台独”分裂图谋、推进祖国和平统一大业方面发挥了重要作用，为维护台海和平稳定、促进两岸关系发展、维护广大台湾同胞福祉提供了坚实法律保障。该法也是坚持“一国两制”、推进祖国和平统一制度体系的重要组成部分，是“反独”促统政治责任和使命要求的重要遵循，深得民心民意，契合历史大势，受到海内外爱国统一力量的热烈拥护，得到国际社会的广泛支持、理解和尊重。

李代办从历史、人文、法理、国情等多个角度阐述了两岸同属一个中国，台湾是中国领土神圣不可分割一部分的历史事实，揭批了民进党和蔡英文当局逆历史潮流而动，不承认“九二共识”，在“台独”道路上越走越远，严重破坏两岸关系政治基础的丑恶行径。李表示，今年初在祖国大陆遭受新冠肺炎疫情冲击的艰难时期，台当局非但没有千里驰援，反而借机兴风作浪，借疫谋“独”，企图参加第73届世界卫生大会，遭到大多数成员国反对，为天下人所不齿。“兄弟阋墙，外御其侮”。两岸的事是家里的事，我们愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果有些人不承认自己是中国人，还要勾结外国人搞事情，那就另当别论。我们有菩萨心肠，但也要有霹雳手段，必须立足底线思维，争取最好的结果，做好最坏的打算。

李代办还就十三届全国人大三次会议通过涉港国安立法通报了情况。李表示，维护国家安全历来是中央事权。全国人大这一决定，针对的是极少数严重危害国家安全的行为，不影响香港的高度自治，不影响香港居民的权利和自由，不影响外国投资者在港的正当权益，反而有利于维护“一国两制”基本方针，维护香港的金融、贸易和航运中心地位，相信所有希望香港长治久安、“一国两制”行稳致远的各界朋友都会对此予以理解和支持。

李代办号召侨胞们广泛团结各方力量，坚决反对一切形式的“台独”分裂活动，秉持中华儿女一家亲的精神，共享中南友好互利合作成果，并立足当地实际，积极营造反“独”促统的舆论大势。特别是疫情当前，希望同胞们发扬急公好义、守望相助的优良传统，携手抗疫，共克时艰，赢得抗疫胜利。

中国驻南非各总领馆、各主要侨社、各地和统会负责人先后发言，高度肯定《反分裂国家法》在维护国家统一和主权完整方面的重要作用，坚决拥护国家依法打击“台独”、“港独”等分裂势力和分裂行径，表示将切实按照此次会议精神，积极努力推进祖国和平统一进程。

会后，与会代表联署并发表了中英文版《全非洲中国和平统一促进会坚决反对“台独”分裂、坚定推进祖国和平统一的声明》。

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