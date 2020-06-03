新华社华盛顿6月2日电 热点问答：美国国民警卫队在应对骚乱中扮演何种角色

新华社记者孙丁 徐剑梅 邓仙来

过去一周，由美国明尼苏达州白人警察暴力执法致非裔男子死亡引发的抗议和骚乱在全美蔓延，美国20余个州和首都华盛顿市“激活”国民警卫队，已累计部署1.8万多人。国民警卫队在应对目前局势中扮演着何种角色？

后备武装力量

国民警卫队是美国后备武装力量的重要组成部分，分为陆军国民警卫队和空军国民警卫队，共有约45万有组织的民兵，同时“服务于社区和国家”。

美国50个州、首都华盛顿市以及3个海外属地各自拥有国民警卫队，州国民警卫队听命于州长，华盛顿市国民警卫队听命于美国总统，美国海外领土的国民警卫队听命于总督。与此同时，美国总统有权调用所有国民警卫队。

国民警卫队的职责包括应对飓风、洪水、恐怖袭击、骚乱等紧急事件，参与重建项目，打击毒品活动等。例如，为应对新冠疫情，美国已动员超过4.2万名国民警卫队成员。

此外，在战争期间和美国总统宣布的“国家紧急状态”等情况下，国民警卫队可转为现役以支持常规武装力量，执行海外作战行动等任务。

需要注意的是，美国海岸警卫队是美国六大独立军种之一，并不是国民警卫队的海上力量。美国海岸警卫队、海军和海军陆战队以及刚成立不久的太空军均没有国民警卫队分支单位。

协助进行执法

美国国民警卫局局长约瑟夫·伦吉尔2日在记者会上说，目前已有超过1.8万名国民警卫队成员在29个州和华盛顿市协助应对骚乱，而且数量还在继续增加。

在美国各地，国民警卫队主要负责协助执法人员控制人群、维护街道和社区治安、保护重要建筑和设施的安全等。

明尼苏达州最早因为抗议和骚乱启用国民警卫队。在明尼阿波利斯市及其附近的明尼苏达州首府圣保罗市，打砸抢烧等骚乱行为给当地社区带来重创。明尼苏达州国民警卫队2日在社交媒体上说，1日晚间，其成员执行了超过20项任务。

2日，华盛顿市连续第3天实施宵禁，但依旧有大批抗议者聚集在数个标志性地点。社交媒体上的图片和视频显示，在国家广场上的林肯纪念堂，栅栏一边是抗议者，另一边是警察和身着迷彩服的国民警卫队成员。

尽管美国多地已启用国民警卫队并实施宵禁，同时越来越多的人呼吁和平举行抗议，但目前尚难判断全美范围的抗议和骚乱何时能够平息。

美国总统特朗普日前发表全国讲话时说，他强烈建议州长们部署充足数量的国民警卫队成员以控制街道，州长和市长们必须建立起“压倒性的”执法力量存在，直至平息暴力。如果地方拒绝“采取必要措施”，那么他将动用军队。

(责编：于洋、燕勐)