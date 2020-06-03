综合消息：多国政要和专家继续抨击美国宣布终止与世卫组织关系决定

新华社北京6月3日电 综合新华社驻外记者报道：美国总统特朗普5月29日宣布美国将终止与世界卫生组织的关系，持续引发国际社会强烈反应，多国政要和专家学者抨击美国政府这个决定将破坏全球抗疫努力和国际公共卫生合作。

德国外交部长马斯近日在接受媒体采访时说：“美国总统特朗普做出退出世卫组织的决定，是在错误时间释放的错误信号。”马斯说，应对新冠疫情挑战需要全球合作，而不是一个国家单干。“我们需要所有国家和联合国做出团结的回应，强大的世卫组织要发挥中心作用。”

丹麦外交大臣科弗德5月31日在接受媒体采访时表示，“我们需要一个强有力、积极、有效的世卫组织”，在疫情“大流行”之际，更加紧密的全球合作至关重要。科弗德说，美国宣布退出世卫组织是对全球抗击各类疾病努力的伤害，丹麦政府对此深表忧虑。他希望美国政府在抗击疫情时展现出负责任的态度。

吉尔吉斯斯坦独立政治分析师巴克塔耶夫6月2日在接受新华社记者采访时说，美国“退群”会导致世卫组织经费减少，将影响到世卫组织的工作。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院副教授安里·沙拉波夫表示，“美国退出世卫组织，发展中国家将成为主要受害者”，因为许多发展中国家可能将无法获得充足的援助。沙拉波夫还认为，近年来，美国公开退出一批国际组织和国际协议，这种逃避广泛国际合作的做法是错误的。

英国《自然》杂志日前在一篇文章中援引美国智库全球发展中心高级研究员阿曼达·格拉斯曼的话说，如果没有世卫组织这么一个机构来协调，“我们就会在全球卫生领域中看到更多的无序状况”。

《自然》杂志的报道还援引多名专家的话说，美方这种做法将对全球的公共卫生及科研合作造成损害。专家们在文中对美国政府这一举动所带来的后果发表了各自观点，比如会影响小儿麻痹症、疟疾的防控，会阻碍新冠病毒信息共享，会损害全球的科研合作，美国也会失去在全球卫生行动上的影响力等。（执笔记者：罗国芳；参与记者：蔡国栋、关建武、努尔然、林晶、任珂、张家伟）

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