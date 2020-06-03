芬兰研究：污水中新冠病毒核糖核酸可反映病毒传播情况

新华社赫尔辛基6月2日电（记者朱昊晨 张岩）芬兰国家卫生与福利研究所2日表示，初步研究结果显示，污水中的新冠病毒核糖核酸含量，基本可以反映病毒在特定地区的传播情况。

该研究所在公报中说，尽管在全国多个地方都进行了污水分析，但仅在芬兰南部人口密集的赫尔辛基和图尔库两座城市的污水中发现了达到有效研究样本数的新冠病毒核糖核酸，与两座城市的病毒感染情况基本相符。其中，首都赫尔辛基污水中发现的病毒核糖核酸数量远高于图尔库，而包含赫尔辛基在内的乌西玛大区正是芬兰的疫情中心。

芬兰国家卫生与福利研究所高级研究员塔尔亚·皮特卡宁对媒体说，芬兰确诊病例数正处于下降趋势，而污水研究也支持这个结论。

受芬兰农业和林业部资助，芬兰国家卫生与福利研究所5月4日开始从全国28个污水处理厂取样，旨在通过检测污水中的新冠病毒核糖核酸数量，开发新冠病毒监测系统。目前结果表明，该研究可帮助芬兰应对可能暴发的第二波疫情。

该研究方法还可用于鉴定病毒的基因型。皮特卡宁说：“我们推定来源不同的新冠病毒具有不同的感染能力。目前，芬兰几乎没有新的境外输入病例，但随着边境开放，新的基因型可能会到来。”

该研究所指出，这一监测系统并不能完全反映实时情况，原因是废水到达处理厂以及实验室需要时间，但这项研究覆盖了芬兰约60%的人口，相比个体检测，其优势是可以覆盖整个居民区。

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