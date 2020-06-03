新华社休斯敦6月2日电 综述：美国多地继续抗议警察暴力执法 弗洛伊德葬礼安排敲定

新华社记者高路

蔓延美国的抗议警察暴力执法活动2日进入第八天，当天在南部和西部城市均举行了和平游行。与此同时，日前遭警察暴力执法死亡的非洲裔男子乔治·弗洛伊德的追悼会和葬礼将在本周晚些时候至下周进行。

在美国得克萨斯州休斯敦，上万民众2日下午冒着酷暑集中在市中心，为弗洛伊德举行纪念游行。游行开始前，示威群众进行了简短的默哀。

此次游行由弗洛伊德家人组织，他的16名亲属连同政府官员和当地各界名流参与了游行。组织方在游行前表示，希望活动以和平方式进行。

游行队伍从一处公园行进至市中心，行程约1.2公里。抵达休斯敦市政厅广场后，休斯敦非裔市长希尔维斯特·特纳发表演讲说，各种族裔、各个阶层的人都来参与游行，充分表达了对弗洛伊德的支持。“乔治·弗洛伊德不会白白死去。”

同为非裔的国会议员希拉·杰克逊·李则呼吁以弗洛伊德之死为契机，国家应做出改变。“我们需要革命性的变革。无论肤色如何，这变革是为了我们所有人的尊严。”

游行过程持续了约3小时，其间未发生暴力事件。

在西部城市洛杉矶，和平示威2日在多地举行。网络视频显示，在一处游行地点，人们高喊“所有人都跪下”的口号，维持治安的几名警察随后跪地。《洛杉矶时报》的报道称，从5月29日至6月2日，警方共逮捕了约2500人。

纽约市2日宣布，从当晚8时至次日清晨5时实施宵禁，以控制可能出现的暴力行为。宵禁将持续到7日。纽约市1日晚11时曾宣布进入宵禁。这是该市1943年以来首次实施宵禁，但未能阻止入夜后不法人员在曼哈顿商业区的抢劫行为。为此，该市市长从2日起提早了每日宵禁起始时间。

明尼苏达州州长沃尔兹2日宣布，该州人权部门已对弗洛伊德死亡事件中4名警察所属的明尼阿波利斯警察局提起指控，将调查该警察局近10年来的各项规定和执法情况。

已锁定民主党总统候选人提名的美国前副总统拜登2日在费城发表演讲说，弗洛伊德之死是响彻美国的“警钟”，美国警察在执法中过度使用暴力不可接受，消除“系统性种族主义”需要一代人的努力，美国国会应就此采取行动。他承诺，如果他在今年11月大选中当选总统，将成立一个全国警察监督委员会，加强对警察部门的监督和问责。

另据报道，弗洛伊德的追悼会将于4日在明尼阿波利斯市举行，其出生地北卡罗来纳州的追悼会将于6日举行。随后，弗洛伊德的遗体将运往他曾生活的城市休斯敦，于8日在休斯敦一间教堂内举行公众瞻仰活动，正式葬礼则于9日举行。

弗洛伊德5月下旬在明尼阿波利斯遭白人警察暴力执法后死亡，在美国引发持续多日针对警察的抗议、骚乱和暴力冲突。

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