综合消息：非洲新冠确诊病例数超15万 多国推迟复课

新华社坎帕拉6月2日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心2日发布数据显示，非洲各国已累计报告新冠确诊病例152442例，累计死亡4344例，累计治愈63661例。由于确诊病例数不断增加，非洲多国推迟学校复课时间。

目前，疫情较为严峻的非洲国家包括南非、埃及、尼日利亚、阿尔及利亚、加纳和摩洛哥。综合考虑确诊病例数和死亡病例数情况，北非是整个非洲大陆受疫情影响最严重的地区，然后依次是西部和南部非洲地区，东部和中部非洲地区受疫情影响相对较轻。

2日新增确诊病例较多的非洲国家包括南非、南苏丹、加纳和吉布提，当天新增病例数分别为1455例、323例、227例和210例。此外，塞内加尔新增97例，埃塞俄比亚新增87例，毛里塔尼亚新增80例，科特迪瓦新增73例，肯尼亚新增72例，莫桑比克新增53例。

南非政府原定6月1日允许学校复课，但遭到教师联盟反对，认为学校准备并不充分。南非基础教育部近日宣布，将复课时间推迟一周。

由于塞内加尔南部一些教师新冠病毒检测呈阳性，塞内加尔教育部近日紧急通知，原定于6月2日开始的毕业班复课计划推迟。

乌干达总统穆塞韦尼1日晚宣布，学校继续停课至7月1日，取消本学期考试。乌教育机构取消原定从6月4日开始的毕业班复课计划，毕业班考试时间安排在今年年底，具体开学时间将视疫情防控情况确定。

加纳政府部门2日说，政府将为本月中旬复课的学生免费发放口罩。为减低感染风险，加纳学校将禁止探视、集会等活动。加纳总统阿库福-阿多呼吁各学校加强防疫，在校内保持社交距离。

马里高等教育和科研部长穆罕默杜·法芒塔近期宣布，马里毕业班学生于6月2日复课，但仅限于小学、中学、技术和职业教育学校的毕业生，其他年级预计9月1日复课。师生在校期间需严格遵守疫情防控要求，做到佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等。（执笔记者：张改萍；参与记者：吕天然、郭骏、吴长伟、邢建桥、乔本孝、李斯博、高竹、王守宝、赵宇鹏、聂祖国、杨臻、荆晶、杨孟曦、许正、郑扬子、文浩）

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