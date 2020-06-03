菲律宾帕西格河中国经援桥项目已恢复到50%的开工率

中国驻菲律宾大使黄溪连赴帕西格河中国经援桥项目现场考察。中国驻菲使馆供图

人民网曼谷6月3日电（记者 赵益普）马尼拉消息：6月2日，中国驻菲律宾大使黄溪连赴帕西格河中国经援桥项目现场，实地考察项目疫情防控和复工复产工作情况。据悉，该项目目前已恢复到50%的开工率。

帕西格河自西向东横贯于菲首都马尼拉，为缓解沿河两岸交通压力，应菲方要求，中方在帕西格河上援建了两座桥梁，分别连接中国城与王城、曼达卢永市与马卡蒂市。今年3月17日马尼拉实施社区隔离措施后，项目工地按照规定停止施工。隔离期间，项目执行单位中国路桥公司为员工提供了充足的防疫和生活物资，切实保障员工生活，项目上未出现感染病例。5月11日以来，应菲方业主单位要求，中国路桥根据当地隔离政策，在做好防疫措施，确保安全可控的前提下，逐渐复工复产，目前已恢复到50%的开工率。

黄溪连在现场考察时提出，在菲中资企业要统筹做好疫情防控和复工复产工作，一是要切实提高思想认识，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，始终坚持以人为本，把疫情防控作为各项工作的基础，把安全可控作为复工复产的前提。二是要制定完备可行，适应新常态下复工复产需要的防控方案，对人员要科学分类、精细管理，对物资要认真处置、严格管理。三是加强监测，对各类问题要发现、早处置、早报告。

随着菲律宾疫情防控等级和措施调整，在菲中资企业正在加强疫情防控的基础上，按照当地规定逐步启动复工复产工作，努力适应“新常态”，为菲经济重启和社会稳定做出新贡献。

(责编：张信凤、燕勐)