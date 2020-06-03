国际观察：先问问在港美企干不干

动辄抡起“制裁”大棒，这已是美国一些政客玩弄霸权的“标配”了。最近，为了干涉中国的涉港国安立法，美国政府宣布将对香港采取所谓“制裁”措施。令他们遗憾的是，他们的威胁大棒丝毫动摇不了中国意志，反倒可能成为挥向他们自己的“双刃剑”。

美国一些政客经常打着如意算盘，想给别人造成沉重打击，而自己则毫发无损，但是天下没有这样的好事。就拿美国单方面取消承认香港“独立关税区”地位来说，这确实会对香港的经贸市场带来冲击，但美国自己所受的损失恐怕也不小。

毕竟美国在香港获得了实实在在的利益。从数据上看，香港输美产品总额每年仅约5亿美元，只占香港总出口货值的不到0.1%，很明显，香港对外贸易并不主要倚赖美国。反观美国，香港是美国赚取货物贸易差最大的经济体，美国在香港每年赚取300亿美元。有超过1300家美国公司在港经营，几乎涵盖了所有美国最主要的金融公司；这1300家公司还享受香港为其提供的CEPA(内地与香港更紧密经贸关系安排)下进入内地的同等优惠政策。美国政府若采取制裁措施，先问问这些美国在港企业到底干不干？何况还有8.5万在香港生活的美国公民。

如果撤销香港的“特殊地位”，上述企业必然会直接遭受巨大损失。不仅如此，在贸易方面，香港还是美国第三大酒类出口市场、第四大牛肉出口市场以及第七大农产品出口市场。美国政府单方面改变对港贸易政策，首遭重创的必然是美国企业的出口产品。正如美中贸易全国委员会的声明所言，这些“都将不可挽回地损害美国的全球商业利益。”

说白了，在一个经济全球化的世界，妄图损人利已，必然是事与愿违。且不说，香港独立关税区等优惠政策是世贸组织确定的，是利于多边贸易的国际约定，不是哪个国家单方面可以去掉的。就算美国取消香港在关税方面的“特殊待遇”，也必然首先是搬起石头砸了美国企业的脚，不但令包括美国企业在内的西方企业放弃香港市场未来的丰厚回报，甚至过去在香港的投资也会化为乌有，严重损害其商业利益。此外，美国的金融机构未来也将错失分享中国经济增长的红利，其后果将严重损害既得利益者。美国企业、华尔街的商界、金融大鳄们恐怕也不会为了美国一些政客的利益，与他们随风起舞、为他们的妄为买单。

至于对香港来说，作为全世界的自由港，美国不可能单方面决定香港的发展走向。正如专家指出的，只要亚太地区在世界的地位和全球经济发展上的重要性还在上升，只要中国在世界的角色和功能依然重要，那么美国对香港任何制裁的影响都是短期的。就在最近，网易、京东已获批在香港二次上市，百度、携程等开启赴港二次上市的消息也在流传，可以说，全世界不同的人才和资本依然在抢占香港这一平台，而美国的放弃将意味着它将很快被内地和其他国家的资本、企业和人才所取代，未来再想返回将十分困难，并花费更加不菲的成本。

从根本上来说，任何一个地方的发展，归根到底是“内因”决定的。正如在香港居住多年的的一位外国企业家所言，外籍人士和外国公司离开香港的最大风险并非来自“港区国安法”，而是暴力和社会动荡。“港区国安法”不会影响香港国际金融中心地位，只会进一步为各国企业在香港的经营发展创造更加稳定和可预期的环境。

相信在香港的美国企业看得更清楚，毕竟，谁也不愿意与潮流作对、与大势为敌；更不愿意为了一些政客的私利，丢掉多年的积累、失去美好的未来。

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