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疫情冲击荷兰经济 比利时幼儿园陆续复课

2020年06月03日13:21  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔6月2日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国2日分别报告新冠累计确诊病例46647例、58615例和4020例。荷兰2日公布的多项数据表明，疫情对经济的冲击开始显现。原定2日复课的比利时幼儿园因准备不足，当日难以实现全面复课，大多数幼儿园将从3日或4日开始复课。

　　荷兰国家公共卫生与环境研究所2日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例102例，累计确诊46647例；新增死亡病例5例，累计死亡5967例。

　　荷兰采购经理人协会2日发布的数据显示，5月份，疫情导致荷兰制造业产量急剧下降，与2009年5月金融危机谷底时的水平相当。荷兰媒体2日援引Company.info的数据报道说，过去两周荷兰报告的破产企业总数激增到181家，同比增长48%。报道认为，这有可能是企业大规模破产的开始。荷兰多家汽车行业协会2日发布数据显示，荷兰5月共售出汽车14934辆，同比下降59.2%。

　　比利时国家公共卫生研究所2日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例98例，累计确诊58615例；新增死亡病例19例，累计死亡9505例；新增住院病例26例，现有住院病例819例，其中166例处于重症监护中。新增确诊病例、新增死亡病例、新增住院人数以及重症监护患者总数基本与前一天持平。

　　比利时联邦政府和地方政府代表组成的协商委员会5月27日达成协议，比利时所有幼儿园从6月2日起开始复课。但比利时媒体报道说，由于准备不足，当天实际复课的幼儿园并不多。

　　卢森堡政府2日发布报告说，过去24小时卢森堡新增确诊病例1例，累计确诊4020例；无新增死亡病例，累计死亡110例。

(责编：于洋、燕勐)
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