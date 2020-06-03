法国进入解禁第二阶段

新华社巴黎6月2日电（记者唐霁）法国自2日起进入解禁第二阶段。全国餐馆、咖啡馆、酒吧等恢复营业，多数初中和高中复课，居民出行离家距离不得超过100公里的限制也被取消。

按照法国政府的命令，在疫情较轻的“绿色区域”，餐馆、咖啡馆和酒吧2日起恢复室内营业，但在法兰西岛大区（大巴黎地区）等少数“橙色区域”，此类营业机构仅限于开放露天座位，禁止室内用餐。为此，巴黎市议会特别批准餐馆等可免费占用部分公共空间，在人行道、停车场等放置餐桌，但餐桌间距必须保持在一米以上，每桌人数不得超过10人。

法国总统马克龙当天在社交媒体推特上说，咖啡馆、酒店和餐馆恢复营业，标志着法国人重拾快乐时光。他还说，国家将继续对这些行业进行支持。

解禁第二阶段扩大了学校复课范围。在此前幼儿园和小学已复课的基础上，当天，所有“绿色区域”的初中和高中全部复课，“橙色区域”仍采取逐步复课原则，只有初中部分年级复课。

出行方面，居民出行离家距离不得超过100公里的限制当天起取消，但人们在乘坐公共交通工具以及在车站和机场时仍须佩戴口罩。

此外，法国的博物馆2日起逐步向公众开放，海滩和湖泊也自当天起向公众开放，但游泳池和体育馆只在“绿色区域”开放。“绿色区域”的酒店自2日起重新营业，“橙色区域”的酒店或将等到本月22日才能开门。

为密切跟踪病毒并遏制其传播，法国自2日起正式开通手机跟踪程序StopCovid。法国负责数字经济产业事务的国务秘书塞德里克·奥说，希望尽可能多的人使用这一程序。

据法国媒体报道，由于逐步解禁可能引发新一轮疫情，政府已发出警告，一旦出现新情况，政府有可能在局部地区重新采取“禁足”措施，包括实施交通管制等。

随着多地疫情趋缓，法国自5月11日起逐步解禁。

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