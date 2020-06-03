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驻缅甸使馆举办庆祝中缅建交70周年侨界视频座谈会

2020年06月03日11:04  来源：人民网-国际频道
 
驻缅甸使馆举办庆祝中缅建交70周年侨界视频座谈会

人民网仰光6月2日电（记者 李秉新）在中缅建交70周年纪念日即将来临之际，我国驻缅甸使馆今日举行座谈会，邀请部分缅南、缅北以及边境地区的侨界代表以视频连线方式畅谈“传承中缅胞波情谊，构建中缅命运共同体”。陈海大使、李小艳公参、于边疆参赞以及来自仰光、曼德勒、腊戌等地的10位新老侨胞代表参加。

陈海大使回顾了70年来中缅友好交往历史，介绍了近期中缅加强防疫合作、推动中缅经济走廊建设等情况，充分肯定华侨华人为两国关系发展所做贡献。陈大使介绍了在香港特区建立健全国家安全法律和《反分裂国家法》实施15周年座谈会有关精神，号召在缅侨胞坚持“一个中国”原则，支持维护香港繁荣稳定，反对“台独”分裂图谋，共担民族大义。

他指出，年初习近平主席成功访缅，中缅关系迈入新时代，两国正携手构建中缅命运共同体。这给广大在缅侨胞提供了更广阔的发展空间。希望大家继续做中缅两国发展繁荣、构建中缅命运共同体、维护和促进祖（籍）国统一大业、侨社长远发展的推动者。侨胞们纷纷表示，中缅胞波情谊源远流长。建交70年来，双方患难与共，当前正在共同努力构建命运共同体。在缅侨胞将继续当好中缅友谊的桥梁和纽带，为缅甸经济社会发展、为祖（籍）国繁荣稳定做出新的贡献，努力促进中缅两国和两国人民世代友好。

与会侨胞一致赞同祖（籍）国关于涉港和台湾问题的立场和举措，表示在缅侨胞同为炎黄子孙，在大是大非问题上一向立场鲜明。大家对香港暴恐行为和“台独”分裂势力无比愤慨，坚决拥护“一国两制”，支持依法治港，希望早日还香港以太平和繁荣。坚决反对“台独”分裂和外来干涉，坚定不移拥护祖（籍）国和平统一。座谈会气氛热烈，侨胞们畅所欲言，有的还现场以诗词抒怀，表达对祖（籍）国和中缅关系的深情厚谊。大家纷纷表示，会议在特殊的背景下举行，凝心聚力，意义重大。 

(责编：张信凤、燕勐)
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