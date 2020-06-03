《反分裂国家法》实施15周年座谈会在荷兰举行

人民网布鲁塞尔6月2日电（记者 任彦）当地时间6月2日下午，荷兰中国和平统一促进会组织召开《反分裂国家法》实施15周年视频座谈会，中国驻荷兰大使馆公使衔参赞陈日彪与旅荷侨界代表参会并发言，一致认为，国家强大、民族复兴、两岸统一的历史大势，是任何人任何势力都无法阻挡的。

陈日彪公参在致辞中表示，《反分裂国家法》实施15年来，为维护台海和平稳定、促进两岸关系发展提供了坚实法治保障。一段时间以来，“台独”分裂势力误判形势，不断挑衅，严重损害两岸同胞切身利益和中华民族根本利益，严重破坏台海和平稳定，严重挑战我们维护国家主权和领土完整的底线，必须坚决遏制打击。

陈日彪公参说，长期以来，广大海外侨胞关心支持祖国统一大业，作出了积极贡献。荷兰中国和平统一促进会与旅荷侨界各主要侨团多年来团结广大旅荷侨胞，始终坚持一个中国原则，坚决反对各种分裂行径，积极开展各种形式的反“独”促统活动，为推进中国和平统一进程作出了积极贡献。希望大家一如既往，坚定信心，不懈努力，共担民族大义，共促祖国统一，共圆民族复兴的伟大梦想。

荷兰中国和平统一促进会会长黄钺在主旨发言中表示，《反分裂国家法》是一部极具政策法律内涵的重要法典，是国家意志和人民利益的集中体现，是坚持“一国两制”，推进祖国“和平统一”的重要组成部分。我们坚信习近平主席在“《告台湾同胞书》发表四十周年座谈会上的讲话”中所说的，“祖国必须统一，也必然统一，这是70载两岸关系发展历程中的历史定论，也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求”。今天重温这部法律，同时继续深入学习领会习近平主席关于两岸关系的系列讲话精神，让我们更加意识到海外侨胞在祖国统一大业中所肩负的责任。

与会代表踊跃发言，一致认为世界上只有一个中国，大陆和台湾同属一个中国。无论“台独”分裂分子使出什么谋“独”花招，都是非法无效的；无论他们怎么折腾，都是徒劳的；无论他们与外国势力如何勾连表演，都无法改变台湾是中国一部分的历史和法理事实。“台独”是绝路一条，以身试法必遭严惩。海峡两岸同胞要携手共同反对“台独”、促进统一。解决台湾问题，实现祖国统一，是中国内部事务，不受任何外国势力的干涉。

大家一致表示，祖国必须统一，必然统一，也必将统一，这是海内外中华儿女的共同心愿，旅荷华侨华人将和海外侨胞一起，坚决反对“台独”分裂行径，继续为祖国统一、民族复兴贡献力量。

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