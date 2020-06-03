人民网>>国际

尼学者：中国经济韧劲十足 继续在世界扮演重要角色

2020年06月03日10:37  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾6月2日电（记者 姜宣）1日，尼日利亚国际问题评论家萨勒在尼主流媒体《人民报》发表题为《中国两会及其对非影响》的评论文章，认为中国经济韧劲十足，会继续在世界舞台上扮演重要角色。中国向非洲国家提供了大量人力物力援助，非中关系定会在团结抗疫、合作共赢道路上继续蓬勃发展。

文章说，中国今年的两会是在成功遏制新冠肺炎疫情背景下成功召开的，两会代表集聚一堂共商国是，为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会指明方向。习近平主席指出，中国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多，要坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局，发挥中国作为世界最大市场的潜力和作用。

文章说，新中国成立以来，中国坚定支持非洲国家的民族解放运动，发展非中友好关系一直是中国外交战略的重要组成部分。21世纪以来，非中经贸等领域合作在互利共赢基础上迅速发展。在抗击新冠疫情过程中，中国向非洲提供了大力支持。习近平主席指出，中国将提供20亿美元国际援助，支持发展中国家抗疫，建立30个中非对口医院合作机制，加快建设非洲疾控中心总部，助力非洲提升疾病防控能力。国务委员兼外交部长王毅也指出，中非关系历久弥新，非洲是中国同呼吸、共命运的好兄弟。中国像对待家人一样，照顾非洲在华侨民的安全。“兄弟同心，其利断金”，中国将继续帮助非洲早日战胜疫情，并从疫情的损失中尽快恢复过来。

(责编：张信凤、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved