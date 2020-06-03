尼学者：中国经济韧劲十足 继续在世界扮演重要角色

人民网阿布贾6月2日电（记者 姜宣）1日，尼日利亚国际问题评论家萨勒在尼主流媒体《人民报》发表题为《中国两会及其对非影响》的评论文章，认为中国经济韧劲十足，会继续在世界舞台上扮演重要角色。中国向非洲国家提供了大量人力物力援助，非中关系定会在团结抗疫、合作共赢道路上继续蓬勃发展。

文章说，中国今年的两会是在成功遏制新冠肺炎疫情背景下成功召开的，两会代表集聚一堂共商国是，为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会指明方向。习近平主席指出，中国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多，要坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局，发挥中国作为世界最大市场的潜力和作用。

文章说，新中国成立以来，中国坚定支持非洲国家的民族解放运动，发展非中友好关系一直是中国外交战略的重要组成部分。21世纪以来，非中经贸等领域合作在互利共赢基础上迅速发展。在抗击新冠疫情过程中，中国向非洲提供了大力支持。习近平主席指出，中国将提供20亿美元国际援助，支持发展中国家抗疫，建立30个中非对口医院合作机制，加快建设非洲疾控中心总部，助力非洲提升疾病防控能力。国务委员兼外交部长王毅也指出，中非关系历久弥新，非洲是中国同呼吸、共命运的好兄弟。中国像对待家人一样，照顾非洲在华侨民的安全。“兄弟同心，其利断金”，中国将继续帮助非洲早日战胜疫情，并从疫情的损失中尽快恢复过来。

(责编：张信凤、燕勐)