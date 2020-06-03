尼日利亚侨团发表声明拥护《反分裂国家法》

人民网阿布贾6月2日电（姜宣、林琼斯） 近日，驻尼日利亚侨胞热议栗战书委员长在《反分裂国家法》实施15周年座谈会上的讲话，认为讲话充分展现了党中央的坚定决心，是对当前岛内“台独”势力蠢蠢欲动的严重警告。

尼日利亚中国商贸企业协会、华助中心、福建同乡总会、江西联合商会、山东商会、华商青年会、南通侨商联合会、中国木材协会、台州商会、台州籍海外公民安全联络处、拉各斯华助基金会等侨团纷纷发表声明，一致认为：

15年实践证明，《反分裂国家法》在遏制“台独”分裂图谋、增进两岸同胞福祉、推动两岸关系和平发展、促进祖国和平统一方面发挥了至关重要的作用。尼日利亚所有华侨华人坚决拥护和支持实施《反分裂国家法》，包括台湾同胞在内的中华儿女要共担民族大义，为推动两岸关系和平发展、推进中国和平统一和实现中华民族伟大复兴而共同奋斗。

西非暨尼日利亚和平统一促进会会长董瑞萼表示，当前民进党当局“以疫谋独”不择手段，攻击“一国两制”。对此，重温和纪念《反分裂国家法》具有重大现实意义，在尼华侨华人将一如既往地坚决反对“台独”、“港独”，坚决反对外部势力干涉我国内政。

福建同乡总会在声明中强烈谴责了台湾当局领导人就职讲话。声明称，将更广泛联系和团结在尼台湾同胞，发挥福建地缘优势，推动两岸交流合作，深化两岸融合发展。

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