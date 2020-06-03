尼日利亚学者：中国特色社会主义制度优势确保中国走向成功

人民网阿布贾6月2日电（记者 姜宣）据驻尼日利亚使馆微信公众号消息称，31日，尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授谢里夫在尼主流媒体《领导者报》发表文章，批评尼个别媒体盲目跟风西方，在不了解事实真相情况下对中国指指点点，这种带有鲜明意识形态偏见的论调只会误导尼普通民众，是极不负责的表现。强调中国在防疫、涉疆、涉港、人权等问题上均有突出建树，凸显了中国特色社会主义的制度优势，中国成功经验值得世界认真学习借鉴。

文章说，中国采取强有力举措有效遏制新冠肺炎疫情蔓延，并为世界战疫提供了巨大助力，展现了负责任大国的担当；中国始终奉行宗教信仰自由政策，全力保障包括穆斯林在内的信教群众的合法权利，在新疆设立职业技能教育培训中心等举措有效遏制了恐怖主义和宗教极端主义的滋生蔓延，切实保障了民众生命安全，值得尼日利亚认真学习借鉴；当前中国香港正显而易见地遭到外部势力干预，但中国有足够能力维护国家主权和统一，任何企图分裂中国的图谋都不会得逞；在人权领域，没有任何一个国家能够像中国这样如此重视人民的生命安全，在此次抗疫斗争中，中国政府始终在全力以赴挽救每一位患者生命，为全世界树立了榜样，所谓中国不重视人权的说法毫无依据。

文章说，中国从未向任何国家“输出”过中国模式，也从未殖民过任何国家。不干涉内政，深入推进合作共赢，最终构建人类命运共同体才是中国的目标和方向。凭借中国特色社会主义的制度优势，中国正不可阻挡地走向强大，并不断在为世界作出更多积极贡献。

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