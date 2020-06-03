骚乱助推拜登潜在副手人气

美国连日来的骚乱让佐治亚州亚特兰大市长凯莎·兰斯·博顿斯和佛罗里达州联邦众议员瓦尔·戴明斯人气升温。一些政治活动人士分析，这两名非洲裔女性成为民主党总统推定候选人乔·拜登竞选伙伴的几率大增。

美国多地因白人警察暴力执法致一名非裔男子身亡而暴发持续抗议活动，在许多地区演变成骚乱和暴力冲突。路透社报道，拜登如果选择博顿斯或戴明斯作为副总统候选人，有望激发非裔选民热情，展示他致力于推动刑事司法改革的决心。

佛罗里达州和佐治亚州是民主、共和两党奋力争取的关键州。拜登先前确认，戴明斯已入围他的竞选伙伴终选名单。戴明斯现年63岁，曾是佛州奥兰多市首名女性警察局长。

拜登6月1日又称赞博顿斯在骚乱中展现领导力。现年50岁的博顿斯去年6月便公开声明支持拜登竞选总统。在2017年就任亚特兰大市长前，她当过律师和法官。该市两名警官被指认对抗议者过度施加武力，博顿斯上周末将两人解职。她同时批评总统唐纳德·特朗普就骚乱发表的言论只会让情况恶化。

今年4月接受美国公共广播电台采访时，博顿斯说，如果能成为拜登的副手参加11月总统选举，她会感到荣幸。她说，拜登需要选择能帮助他打败特朗普的人。

戴明斯2016年当选美国联邦众议员，是主持众议院年初对特朗普弹劾调查的7名“管理人”之一。她今年3月才表明支持拜登，但在竞选伙伴终选名单中排名靠前。

戴明斯5月31日告诉路透社，特朗普“没有能力”应对眼下的骚乱。“他总是归咎于其他事或其他人，就是没有能力让我们团结到一起。”（海洋）【新华社微特稿】

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