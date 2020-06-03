联合国独立观察员报告称阿富汗塔利班仍勾连“基地”

联合国独立观察员提交的一份报告显示，阿富汗塔利班，尤其是其附属组织“哈卡尼网络”与“基地”组织依然关系密切。

这份提交给联合国安全理事会的报告1日公开发布。报告说：“塔利班在与美国谈判期间定期咨询‘基地’组织，并保证尊重与‘基地’组织之间的悠久关系。”

按报告的说法，这种悠久关系源于双方的“友谊、通婚、并肩作战和理念一致”。

美国与塔利班2月底签署和平协议，希望借此抽身阿富汗，但前提是塔利班保证与“基地”组织等恐怖主义势力一刀两断，确保不在阿富汗境内协助恐怖主义组织针对美国及其北大西洋公约组织盟友发动袭击。

报告说，“和平协议的成功依赖于塔利班是否愿意说服‘基地’组织停止在阿富汗的活动”，而如果塔利班这么做，“内部可能分裂成支持和反对‘基地’组织的两个阵营”。

对于这份报告，美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德解释，他相信报告所述情况涵盖到3月中旬前后，即双方签署和平协议两周之后，因为塔利班需要一些时间履行协议。

“他们已经采取一些措施，他们必须做更多。”不过，他告诉媒体记者，如果塔利班不能履行承诺，美国也会重新考虑是否履约。

按照美塔协议，美国将在7月中旬之前将驻阿美军减至大约8600人，如果条件允许，在2021年5月之前完全撤出阿富汗。按美军和北约方面的说法，第一阶段目标上周已经基本达成。（田野）【新华社微特稿】

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