伊朗官员抨击美国“施行暴力和霸凌”

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维1日谈及美国白人警察执法致死非洲裔男子事件引发的反种族歧视示威，抨击美国“在国内外施行暴力和霸凌”。

穆萨维当天在首都德黑兰举行的记者会上谈及美国示威活动。示威5月31日在全美各地持续蔓延，多个城市延长宵禁。

美国明尼苏达州明尼阿波利斯市白人警察德雷克·肖万5月25日逮捕非洲裔男子乔治·弗洛伊德时，用膝盖长时间压住弗洛伊德颈部致其死亡，引发众怒。全美连日来示威和骚乱不断，出现财产损失和人员伤亡。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫5月30日谴责美国白人警察执法致死非洲裔男子事件，说全世界都应向种族主义宣战，抨击美国政府正在“浪费”国民资源。

美国2018年单方面退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊朗制裁，美伊对抗加剧。美军今年初袭杀伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼，两国关系进一步恶化。不过，美伊两国交换在押人员近期取得进展。

穆萨维1日确认，美方关押的伊朗公民西鲁斯·阿斯加里将于“几天内”返回伊朗。

伊朗学生通讯社援引穆萨维的话报道，阿斯加里的案件在美国已经完结，“如果不节外生枝”，他可能今后两三天内回国。

阿斯加里现年59岁，是材料科学专家。美国联邦检察官指控他在美国凯斯西保留地大学工作时“盗窃商业机密”。俄亥俄州一名联邦法官去年11月判定，阿斯加里的罪名不成立。不过，美国入境和海关执法局扣押阿斯加里至今。

扎里夫3月敦促美方释放阿斯加里等伊朗公民，说美国政府把多名伊朗科学家扣为“人质”。伊朗官员5月初说，阿斯加里大约10天前新冠病毒检测结果呈阳性，正在接受治疗，一旦获得健康许可即可动身回国。

不愿公开姓名的伊朗官员5月初告诉路透社记者，伊美双方正在推进在押人员交换，美国海军退伍军人迈克尔·怀特可能是其中之一。（闫洁）（新华社专特稿）

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