美国总统威胁动用更多力量对抗示威者

美国总统唐纳德·特朗普1日向各州州长发出威胁，如果各州无法平息因警察粗暴执法引发的暴力示威活动，他将向各州部署军队。

特朗普当天在白宫玫瑰园发表讲话，要求各州终结当前示威活动，誓言动用更多力量达成目标。他说，如果各州州长不能部署足够的国民警卫队队员“掌控街道”，美军将介入“迅速为他们解决问题”。

特朗普发表讲话前，警察和国民警卫队队员开始强势驱散在白宫对面拉斐特公园内的和平示威者。在特朗普讲话同时，可以听到催泪瓦斯爆炸声。

明尼苏达州明尼阿波利斯市非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察粗暴执法后死亡，引发从该市蔓延至全美的抗议示威，在部分地区升级为打砸抢烧暴力行为，示威者与警方对峙、冲突。

他的兄弟特伦斯·弗洛伊德1日在弗洛伊德遭遇粗暴执法之处向示威者发出请求：“让我们换个方式，所有人，换个方式。请用和平的方式，求你们！”特伦斯敦促人们停止暴力活动，通过选票行使权利。

特朗普讲话完毕后，拉斐特公园示威者已被驱散，特朗普步行穿越这座公园，前往圣约翰圣公会教堂。这座教堂在先前示威活动中起火。在教堂前，特朗普手持圣经与部分内阁成员站好，摄影师们按下快门。

纽约州州长安德鲁·科莫随即在社交媒体“推特”发文批评说，这名总统“动用军队驱散一场和平示威，就为能让他去教堂拍照”，“这完全是一场总统的真人秀……丢人”。

美联社报道，当天早些时候，特朗普在视频会议中称各州州长就像“傻瓜”，不会部署更多国民警卫队队员。“你们当中大多数太软弱，”他说，“你得抓人，追捕人，把他们送进监狱关上10年，你就不会再见到这些家伙。”

华盛顿州州长、民主党人杰伊·英斯利就特朗普的言论称，这是“一个把整个政治生涯建立在种族主义之上、缺乏安全感的人试图让自己看上去强大”的咆哮。

前一天，美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩说，特朗普暂时不考虑将国民警卫队联邦化，会按照各州州长需要响应。

国民警卫队作为美军预备役组成部分之一，平时由各州政府指挥，自20世纪以来，很少出现总统将国民警卫队收归联邦政府的先例。

美国五角大楼首席发言人乔纳森·拉思·霍夫曼5月30日说，数支美军部队已就“一项谨慎计划措施”处于高度戒备状态，一旦明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹发出请求，随时回应。

但美联社援引数名国防部官员的话报道，五角大楼并非打算派遣军队到明州，如果沃尔兹提出请求，军警部队可以提供后勤或其他支持，但按当前计划，不会直接参与执法。（庄北宁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)