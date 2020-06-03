美国抗疫关键时期，福奇称已两周没与特朗普会面交谈

【海外网6月2日|战疫全时区】美国传染病专家福奇1日表示，他已经有两周没有与美国总统特朗普会面或是交谈过，双方间的接触已“大大减少”。

综合美国有线电视新闻网（CNN）及美国广播公司1日报道，福奇日前接受美国健康新闻网站Stat的采访时表示，白宫新冠病毒特别工作组过去每天都会举行会议，甚至在周末也会开会，并经常与美国总统会面，“但是，正如你们可能已经注意到的那样，工作组在最近并不常开会。当然，我与特朗普的见面也大大减少了。”此外，在采访中被问及特朗普是否与他经常讨论疫苗开发问题时，福奇的回答是“不”。

福奇和特朗普最近一次互动是在5月18日，当时特朗普邀请福奇参与和美国州长的电话会议。白宫新冠病毒特别工作组于5月28日曾举行会议，于5月22日参加了白宫新闻发布会。CNN指出，双方两周没有沟通的消息曝出时正值美国应对新冠肺炎疫情的关键时期。目前，尽管美国新冠肺炎死亡病例持续攀升，但全美50个州都已放宽了社会隔离相关的措施。

美媒指出，在新冠肺炎疫情期间，福奇一直在白宫新冠病毒特别工作组中坦率地表达自己的看法。上周，他呼吁采取谨慎态度重新开放美国，并劝阻美国人在公共场合戴口罩，而这与特朗普寻求推动美国迅速恢复正常状态的表态背道而驰。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，截至北京时间6月2日6时30分左右，美国累计确诊1804206例，累计死亡104799例。（海外网 张霓）

(责编：于洋、燕勐)