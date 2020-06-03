意大利新冠死亡病例增至33530例

新华社罗马6月2日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门2日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例318例，累计确诊233515例；新增死亡病例55例，累计死亡33530例。

数据显示，意大利新增治愈病例1737例，累计治愈160092例；现有新冠患者人数比前一天减少1474人，降至39893人。现有患者中，33569人在居家隔离，5916人在医院接受普通治疗，408人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少183例和16例。

6月2日是意大利国庆节。意大利总统马塔雷拉当天在罗马向无名烈士纪念碑敬献花圈，总理孔特等政府官员陪同。随后，马塔雷拉前往今年2月21日首先出现疫情的北部城镇科多尼奥，会见当地官员，并前往该镇公墓向新冠病亡者敬献花圈。马塔雷拉当天还出席了在罗马国家传染病医院为纪念新冠病亡者举行的音乐会。

马塔雷拉在1日晚发表的国庆节致辞中说，意大利面临着疫情缓解后进行重建的更大挑战，但“我们并不孤独，因为欧洲已经恢复了一体化的真正精神”。

意大利空军“三色箭”飞行表演队2日飞过罗马上空，喷出代表意大利国旗颜色的红白绿三色烟雾。意大利空军说，自5月25日以来，该飞行表演队已飞过意大利每一个大区首府以及科多尼奥镇上空，向全国传递统一、团结和恢复的信息。

2日，意大利航空公司在停航近3个月后，恢复了罗马与纽约之间的航线。罗马与西班牙及北欧国家之间的航线预计于3日恢复。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。从6月3日开始，民众将可以跨地区自由出行。

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