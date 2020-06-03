拜登呼吁消除美国“系统性种族主义”

新华社华盛顿6月2日电（记者徐剑梅 邓仙来）蔓延美国的抗议和骚乱2日进入第八天，已锁定民主党总统候选人提名的美国前副总统拜登当天在费城发表演讲，呼吁消除美国“系统性种族主义”，加强对警察部门的监督和问责。

明尼苏达州非裔男子乔治·弗洛伊德5月下旬遭白人警察暴力执法后死亡，在美国引发持续多日的抗议、骚乱和暴力冲突。拜登在演讲中说，弗洛伊德之死是响彻美国的“警钟”，美国警察在执法中过度使用暴力不可接受，消除“系统性种族主义”需要一代人的努力，美国国会应就此采取行动。他承诺，如果在今年11月大选中当选总统，将成立一个全国警察监督委员会，加强对警察部门的监督和问责。

拜登说：“我不会利用恐惧和分裂，我不会煽动仇恨的火焰，我将寻求治愈长期困扰我们国家的种族创伤，而不是将其用于政治目的。我将尽职并承担责任，而不是责怪别人。”美国媒体普遍解读这段话是在批评总统特朗普在应对抗议和骚乱中的表现。拜登在演讲中还谴责特朗普1日滥用职权，动用国民警卫队驱散白宫外的和平抗议者。

拜登结束演讲后，特朗普竞选团队发言人卡特里娜·皮尔逊回应说，拜登站在“暴徒、焚烧少数族裔社区企业和制造混乱的人一边……他显然进行了愚蠢的政治算计，认为美国动荡对其竞选有利”。

这是拜登自3月中旬新冠疫情在美国全面暴发后的首次重要公开演讲。从新冠疫情到反种族歧视抗议风潮，拜登与特朗普的一系列表态形成鲜明对比。

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