疫情考验埃及经济韧性

埃及经济的四大支柱石油、旅游、苏伊士运河和侨汇在新冠肺炎疫情期间均受到一定冲击。世界银行日前表示将向埃及提供5000万美元贷款，帮助埃及实施紧急医疗措施并增强其经济韧性。国际货币基金组织（IMF）执行董事会也批准向埃及提供约27.7亿美元贷款援助，帮助埃及应对疫情的冲击。

尽管疫情暴露了埃及经济依赖外资的结构性弱点，但不少国际机构认为，埃及仍有望成为中东地区今年唯一可实现经济增长的经济体。世界银行、国际评级机构惠誉对埃及今年经济增速的预测分别为3.7%和4.1%。欧洲复兴开发银行近日发布《区域经济前景》报告，预测埃及2020至2021财年的国内生产总值增长率为3％。

IMF中东和中亚地区部主任吉哈德·阿祖尔认为，埃及近年来实施的经济改革计划增强了埃及抵御疫情冲击的能力。2016年，面对公共债务增加、国际收支状况恶化和外汇严重短缺等问题，埃及政府出台了许多措施刺激经济增长：发布“2030年愿景”，与IMF签署了一项120亿美元的贷款协议。埃及政府为此启动为期3年的经济改革计划，包括削减补贴、增加税收和本币埃镑实行浮动汇率等措施。

改革计划取得了明显成效，埃及通货膨胀率和财政赤字下降，外国投资者对埃及经济的信心回升，财政和国际收支压力得到缓解。2018至2019财年，埃及经济增长率达到5.6%，是11年来的最高增幅。日益稳定的社会环境也吸引了更多游客，2019年埃及旅游业收入达130.3亿美元，创历史新高；苏伊士运河收入达到创纪录的59亿美元。外汇储备从2016年10月的195亿美元增长到今年2月的约455亿美元。

疫情发生后，埃及总统塞西宣布划拨1000亿埃镑（约合450亿元人民币）用于抗击疫情，并对低收入群体和受疫情冲击严重的产业提供补贴。埃及议会通过了多项法律修正案，允许政府减少或免除公司房地产税，允许公司分期缴纳社会保险并减少个人所得税等。

埃及国家规划院研究员希柏·贾迈勒对本报记者表示，埃及在防控疫情的同时支持中小企业发展，欧洲对轻工业和农业产品的需求将成为埃及企业的发展机遇。埃及经济在后疫情时代还将持续向好。首先，埃及25岁以下人口占总人口比例接近50%，和老龄人口较多的国家相比，可以更快从疫情中恢复，届时，埃及侨汇收入将再次迎来增长。其次，疫情将减缓地区内冲突，促进区域内各国加强合作。埃及在地理位置、人口结构等方面具有明显优势，将有望带动中东地区实现经济复苏。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 17 版）

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