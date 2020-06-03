人民网>>国际

疫情考验埃及经济韧性

本报驻埃及记者  周  輖

2020年06月03日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　埃及经济的四大支柱石油、旅游、苏伊士运河和侨汇在新冠肺炎疫情期间均受到一定冲击。世界银行日前表示将向埃及提供5000万美元贷款，帮助埃及实施紧急医疗措施并增强其经济韧性。国际货币基金组织（IMF）执行董事会也批准向埃及提供约27.7亿美元贷款援助，帮助埃及应对疫情的冲击。

　　尽管疫情暴露了埃及经济依赖外资的结构性弱点，但不少国际机构认为，埃及仍有望成为中东地区今年唯一可实现经济增长的经济体。世界银行、国际评级机构惠誉对埃及今年经济增速的预测分别为3.7%和4.1%。欧洲复兴开发银行近日发布《区域经济前景》报告，预测埃及2020至2021财年的国内生产总值增长率为3％。

　　IMF中东和中亚地区部主任吉哈德·阿祖尔认为，埃及近年来实施的经济改革计划增强了埃及抵御疫情冲击的能力。2016年，面对公共债务增加、国际收支状况恶化和外汇严重短缺等问题，埃及政府出台了许多措施刺激经济增长：发布“2030年愿景”，与IMF签署了一项120亿美元的贷款协议。埃及政府为此启动为期3年的经济改革计划，包括削减补贴、增加税收和本币埃镑实行浮动汇率等措施。

　　改革计划取得了明显成效，埃及通货膨胀率和财政赤字下降，外国投资者对埃及经济的信心回升，财政和国际收支压力得到缓解。2018至2019财年，埃及经济增长率达到5.6%，是11年来的最高增幅。日益稳定的社会环境也吸引了更多游客，2019年埃及旅游业收入达130.3亿美元，创历史新高；苏伊士运河收入达到创纪录的59亿美元。外汇储备从2016年10月的195亿美元增长到今年2月的约455亿美元。

　　疫情发生后，埃及总统塞西宣布划拨1000亿埃镑（约合450亿元人民币）用于抗击疫情，并对低收入群体和受疫情冲击严重的产业提供补贴。埃及议会通过了多项法律修正案，允许政府减少或免除公司房地产税，允许公司分期缴纳社会保险并减少个人所得税等。

　　埃及国家规划院研究员希柏·贾迈勒对本报记者表示，埃及在防控疫情的同时支持中小企业发展，欧洲对轻工业和农业产品的需求将成为埃及企业的发展机遇。埃及经济在后疫情时代还将持续向好。首先，埃及25岁以下人口占总人口比例接近50%，和老龄人口较多的国家相比，可以更快从疫情中恢复，届时，埃及侨汇收入将再次迎来增长。其次，疫情将减缓地区内冲突，促进区域内各国加强合作。埃及在地理位置、人口结构等方面具有明显优势，将有望带动中东地区实现经济复苏。

　　（本报开罗电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月03日 17 版）
(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved