泰国努力减少塑料垃圾

图为5月29日，在泰国曼谷市一家超市内，工作人员（左）将一位顾客购买的物品装进其自备的购物袋中。

本报记者 赵益普摄

统计数据显示，今年4月，泰国首都曼谷的塑料垃圾量同比暴增62%，平均每天产生的塑料垃圾多达3432吨。这些垃圾中，大约80%为外卖塑料袋、餐盒、塑料瓶和塑料杯。

泰国是世界上最大的塑料袋消费国之一。据泰国自然资源和环境部统计，过去10年中，泰国全国平均每年消耗450亿只塑料袋。泰国每年产生200万吨塑料垃圾中，只有50万吨能回收利用。

去年11月，泰国政府批准了自然资源和环境部提出的议案：自2020年1月1日起，除了必须加热的微波炉食品、湿食（罐头、黏稠物等）、肉类以及水果仍被允许使用塑料袋之外，泰国所有购物中心、超市及便利店停止提供塑料购物袋。泰国政府还表示，将根据该部门去年通过的《管理塑料垃圾路线图2018—2030》解决塑料垃圾问题。路线图规定：2019年底，泰国将禁用塑料微珠等3种塑料产品；到2022年将禁用厚度小于36微米的轻质塑料袋、外卖食品用发泡胶容器、塑料杯和塑料吸管4种一次性塑料制品；到2027年将全面使用100%可回收利用的塑料。近来，用布袋、麻袋、编织袋、锅具等代替塑料袋购物，逐渐成为泰国民众的新时尚。

塑料垃圾也威胁着海洋生态系统的可持续发展。2018年6月，一头搁浅在泰国南部的巨头鲸因抢救无效死亡，人们在其胃部发现80多个塑料袋，重达8公斤。泰国农业大学海洋生物学家吞·探隆那瓦沙瓦说，泰国每年有300多只海洋动物因误食塑料袋死亡。世界经济论坛联合英国艾伦·麦克阿瑟基金会发布报告称，由于缺乏及时回收，塑料废弃物正在陆地和海洋快速蔓延。到2050年，全球海洋中塑料垃圾的总重量将超过所有鱼类。

泰国自然资源和环境部呼吁以“停用、少用、创新”三种方式减少海洋垃圾，能停用塑料的地方就停用，不能停用的要减少使用，同时加强技术创新、使用可降解材料替代传统塑料。许多餐厅和咖啡厅纷纷响应，将塑料吸管替换成植物材料或金属的非一次性吸管，不少顾客还自带塑料空瓶购买饮料。泰国海洋资源研究中心研究员甘达对本报记者介绍说，研究中心以及自然资源和环境部经常开展各类活动，吸引社会机构和个人参加种植海草、捡拾垃圾等，为海洋生物提供干净、富饶的自然环境。泰国汇商银行经济智库中心2019年11月公布的数据显示，泰国在全球海洋塑料垃圾的主要来源国中的排名从此前的第六降至第十。

据马来西亚《马来邮报》报道，东盟国家接收的塑料垃圾占全球接收总量的比重超过25%。东南亚国家正加紧制定“洋垃圾”禁令和相关应急政策，拒绝成为发达国家的“垃圾倾倒场”。2018年11月，泰国召开解决进口垃圾问题会议，决定泰国2019年和2020年的进口塑料废品分别不得超过7万吨和4万吨，2021年泰国将不再进口塑料废品。越南、菲律宾、马来西亚、印尼等国也不断加强对废弃物的进口限制，大量装有垃圾的集装箱被“遣返”回加拿大、美国、澳大利亚等发达国家。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 17 版）

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