加快转型，欧盟提升数字经济领域竞争力（记者观察）

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今年，欧盟委员会公布了一系列数字化转型规划，旨在加速追赶数字时代，全面提升在数字经济领域的竞争力。3月底以来，欧盟国家陆续启用数字手段进行新冠肺炎疫情防控。调查显示，数字化转型将成为促进欧盟经济复苏的重要方向。

在第一波数字创新浪潮中，欧盟表现并不亮眼

新冠肺炎疫情期间，由于民众的视频、游戏等线上消费增多，欧洲国家的网络普遍承压。今年3月，奈飞、优兔、迪士尼等多家在线视频服务提供商不得不下调欧洲地区视频码率，将视频清晰度从“高清”调低至“标清”以缓解网络过载问题。比利时布鲁塞尔自由大学应用物理学院学生塞瓦达·萨哈基说：“我们在使用视频会议软件上课时，常常出现画面卡顿、音画不同步等问题，老师的面部表情也看不清，上课效果大打折扣。”

欧盟委员会负责内部市场的委员蒂埃里·布雷东呼吁，在线视频播放平台要释放带宽，保证远程医疗和在线教育等关键服务。

欧洲国家的通信设备普遍老旧。中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉表示，尽管欧盟已基本实现网络全覆盖，但光纤网络以及5G网络部署仍较滞后，通信基础设施落后阻碍着欧洲的数字化转型进程。经合组织的调查结果显示，2019年，在法国、瑞士、荷兰、波兰等国，固定宽带用户光纤入户比例不到20%，德国和比利时分别只有3.6%和0.98%，韩国和日本则分别高达81.7%和79%。甘巴尔代拉表示，欧洲农村地区宽带接入用户比例低于城市，同时，人口低密度地区由于光纤接入成本高，不少用户将老旧铜缆接入改为光纤的意愿不强，导致光纤覆盖率低。5G网络建设成本高昂和频谱拍卖缓慢、运营商资金压力大等，也是制约欧洲改善数字基础设施的因素。

近10年来，信息技术的发展赋予数字经济强大的发展潜力，然而，欧盟在数字经济领域的表现并不算亮眼。根据世界银行提供的数据，2019年，欧盟经济总量约占世界经济总量的15.77％。然而，欧洲数字企业占全球数字企业总市值不到4%。据欧洲知名智库布鲁盖尔研究所统计，截至2019年9月，美国拥有194家“独角兽”企业，欧盟仅有47家。2018年，在全球人工智能初创企业前100名中，只有4家来自欧洲。

路透社报道称，欧盟承认，在第一波数字创新浪潮中，尤其是在社交媒体、在线购物和智能手机等消费市场领域，欧盟落后于美国和亚洲国家等竞争对手。欧盟希望利用德国西门子公司和法国阿尔斯通公司等掌握的大量工业数据，将欧洲推向下一波创新浪潮的最前沿。

面临监管与共享的矛盾，欧盟建立单一数字市场挑战重重

欧盟对个人数据隐私、垄断规则、数据安全等方面有着较高关切。近年来，欧盟先后出台《通用数据保护条例》《欧盟非个人数据自由流通条例》和欧盟《网络安全法案》等多项文件加强数据安全管理，今年还将提出《数字服务法》草案，进一步规范数据监管。然而，加强数据监管有可能在技术上制约本土企业对数据的有效运用，进而阻碍相关产业的数字化进程。例如，《通用数据保护条例》对医疗记录、自动驾驶和面部识别等敏感数据领域加强了监管，加大了人工智能企业采集数据的难度。

正是由于涉及个人信息收集和处理的技术开发必须遵守《通用数据保护条例》，直到3月底，欧盟国家才陆续开始启用数字手段防控疫情。德国新闻电视台称，在亚洲各国大规模使用5G、大数据等技术进行疫情防控时，欧洲明显落后。目前，欧盟国家的很多健康数据尚未得到开发。欧洲一些媒体呼吁，欧盟国家的公共部门、研究人员和企业应在保障数据安全的同时，共享对追踪和治疗至关重要的数据。

同时，欧盟各成员国在数据使用及监管政策方面不尽相同。欧盟需要做大量协调工作，才可能推出欧盟层面统一的数字化疫情防控手段。成员国和欧洲各研究机构之间缺乏协调，一些企业拒绝接受对其数据的访问，也阻碍了不同来源数据的合并。

欧洲数字企业普遍缺乏扩大规模所需的资本。“欧洲首席执行官”网站分析称，欧洲40%的风险投资来自公共部门，投资趋于谨慎。欧洲民众的数字技能也有待提升。欧洲职业培训发展中心的调查显示，欧盟成员国超过七成的成年劳动力需要掌握基础的信息通信技术才能胜任工作。这使得民众在疫情期间不能顺利进行远程教学、远程办公以及网购生活用品等。

启动40亿到60亿欧元投资，在相关领域谋求更大话语权

近年来，欧盟推出多项法案，加快数字化转型进程。2015年5月，欧盟委员会公布了“数字化单一市场”战略的详细规划。今年2月以来，欧委会公布了一系列数字化转型规划，包括指导欧洲如何适应数字时代的总体规划以及《欧洲数据战略》《人工智能白皮书》《欧洲新工业战略》等。欧盟希望在2025年前，将欧盟所有家庭网速至少提升至每秒100兆比特，并保证企业、学校、医院及其他公共机构的网速更快；实现欧盟居民网络基础知识普及率从目前的57%提升至70%；至少培养50万名信息技术领域专家等。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟计划在欧盟数据空间和云基础设施领域启动40亿到60亿欧元的投资。根据《欧洲数据战略》，欧盟计划建立一个统一的数据市场，解锁尚未得到利用的数据，使数据能在欧盟内部流动，实现产业、学术、政府等部门共享。英国《金融时报》报道称，欧委会同时表示，占主导地位的科技公司将不得不向规模较小的竞争对手开放其海量数据。这将打破亚马逊和谷歌等科技巨头的垄断地位。

甘巴尔代拉认为，这些举措旨在使各方尽快达成共识，“在整个欧盟范围内实现协调与合作，有利于建立单一数字市场，使欧盟在相关领域拥有更大国际话语权”。

过去3年里，欧盟用于人工智能研究和创新的资金达15亿欧元。欧盟在《人工智能白皮书》中提出，未来10年，每年将投入200亿欧元用于人工智能技术研发和应用。

“数字欧洲”协会发布的调查显示，90%受访企业支持将大规模数字化转型作为促进经济复苏的主要刺激措施。《金融时报》援引一位欧盟官员的话说，新冠肺炎疫情使人们认识到及时获取高质量数据的重要性。比如，在加速研发疫苗时，人们才意识到需要依靠更广泛的数据库，欧盟应重新调整优先事项和不同机构的工作方式，以适应急剧变化的形势。

欧洲理事会的一份内部文件显示，欧盟应“彻底分析从新冠肺炎疫情中获取的相关经验”，制定出未来数字领域的政策措施，尤其是在数字教育、电子政务、数据共享等领域。有分析称，欧盟在疫情过后将重新定义并扩大其数字主权，建立一个基于规则和标准的数字空间。占据行业主导地位的数字企业，特别是美国企业将面临更严格监管。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 17 版）

(责编：冯粒、曹昆)