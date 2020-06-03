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多国采取措施促进旅游业复苏

本报驻比利时记者  任  彦  本报驻泰国记者  孙广勇

2020年06月03日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　意大利总理孔特日前宣布，意大利自6月3日起重启国际旅游，届时来自欧盟其他成员国的游客入境后无须隔离。图为日前，在意大利罗马，行人经过知名景点西班牙台阶。
　　新华社发

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　　近期，一些国家和地区新冠肺炎疫情形势趋向缓和，多国相继采取行动逐步放松限制性措施，支持本国旅游业复苏，重启经济。全球旅游业有望逐渐走出低谷。

　　　　

　　世界旅游组织不久前发布报告，预计2020年游客数量将比去年下降20%—30%，国际旅游收入将减少3000亿—4500亿美元。报告同时指出，尽管新冠肺炎疫情导致全球旅游业暂时陷入停滞，但人们的旅游需求并没有消失。当前，多国正在总结经验、制定规划，为旅游业恢复发展和未来转型积蓄力量。

　　重振旅游业举措相继出台

　　近期，为尽快恢复旅游业，多国纷纷推出有针对性的举措，促进游客度假消费。

　　欧盟委员会日前发布的指导意见建议，成员国逐步解除旅行限制，疫情防控形势相近的成员国可采取分阶段的方式重新开放边境。波罗的海三国立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚已于5月15日零时对彼此重新开放边界，形成欧盟内部首个“旅行圈”，以期提振经济及旅游业。欧盟大部分国家同意在6月15日之前重新开放欧盟内部边界，民众可在欧盟境内自由旅行。

　　法国总理菲利普日前宣布，旅游业为法国提供大约200万个就业机会，重振旅游业是国家优先事项。法国政府计划出资180亿欧元用于扶持旅游业；意大利总理孔特日前宣布，意大利自6月3日起重启国际旅游，届时来自欧盟其他成员国的游客入境后无须隔离。意大利文化与旅游部长弗兰切斯基尼表示，在政府发布的550亿欧元“重启法令”中，有24亿欧元为“度假奖金”，年收入4万欧元以下的家庭可得到500欧元补贴，用于今年下半年入住农场酒店、乡村酒店和度假营地；瑞士官员近日呼吁民众今年夏天尽量在国内旅行，支持本国旅游业复苏。瑞士各州还相继推出各类“本土旅行”项目和景区优惠政策，吸引本地游客度假消费；希腊政府5月29日公布首批获准入境游客来源国名单，包含中国在内共29个国家。7月1日还将扩大获准入境游客来源国范围。

　　东盟国家纷纷通过财税、贷款、补贴扶持旅游业，重点提升旅游服务质量，为旅游业重上正轨、迎接市场竞争做准备。泰国正在准备一整套旅游复兴计划，政府采取了包括减税、银行信贷优惠等措施来救助旅游业，同时注重提升旅游从业者的服务质量和接待能力，并制定了继续树立良好品牌形象的长期规划。

　　新加坡不但针对旅游等行业实施房租免除、10%—30%的税收减免、贷款优惠等帮扶措施，还对各家酒店、旅游公司、导游员免去登记注册费，并向酒店援助消毒费用。柬埔寨除了推出免收旅游企业所得税、印花税、停业期间免交保险等举措，还将加强失业救济和再就业培训。马来西亚把重点放在国内旅游市场，专注于创新家庭度假和公司活动两类本地游。

　　第四季度有望开始复苏

　　受疫情影响，此前许多国家临时采取限制入境、减少人员流动、关闭公共场所和旅游景点等措施，多国旅游业遭受重创。

　　旅游业是欧洲多个国家的支柱产业。欧盟公布的最新数据显示，在欧盟国家，超过2700万人直接或间接从事与旅游业有关的工作，占到欧盟劳动力的12%。欧盟委员会估计，欧盟大约640万旅游从业者可能因疫情失业。欧盟委员会引用欧洲旅游代理商及旅行社协会的数据称，今年第一季度疫情对欧洲旅游市场造成了300亿欧元的损失，第二季度的损失将在460亿欧元左右。

　　旅游业也是大多数东南亚国家的优先发展产业。泰国国家旅游局报告称，今年访泰外国游客总数预计减少2/3，仅为1400万人次。“旅游业对泰国至关重要，去年外国游客在泰国的消费达1.93万亿泰铢（1美元约合31泰铢），占国内生产总值的11%。旅游业涉及成千上万就业岗位，我们需要尽快恢复旅游业。”泰国国家旅游局局长育塔萨对本报记者说。旅游业占新加坡国内生产总值的比重超过3%，受疫情影响，预计2020年游客减少25%—30%，近5年以来首次出现负增长。

　　随着疫情呈现平稳趋势，多国旅游业代表纷纷呼吁政府加快放松相关限制。不少人提议推出更加强有力的激励措施，以加速旅游业复苏。世界旅游组织最新报告及多数旅游业专家都预计，全球旅游业有望在2020年第四季度开始复苏，但主要的复苏进程仍需等到2021年；各国国内旅游恢复将先于国际旅游，休闲旅游快于商务旅游。

　　复苏进程仍面临挑战

　　由于疫情尚未完全结束，欧洲旅游业界普遍认为，跨境出游的需求不会在短时间内大幅增长，旅游业复苏之路仍面临许多挑战。比利时时尚生活类杂志《德尚》首席执行官马克西姆·德尚对本报记者表示：“旅游业是一个人员自由流动的产业，只有疫情在全球范围内得到完全控制，国际旅游业才能真正迎来复苏。”预计未来一段时间，欧洲旅游更多以本地区游客为主。

　　安全始终是游客关注的首要问题。“重视旅游安全保障，并以此为契机提升旅游服务质量十分必要。” 泰中旅游业联盟协会会长仑纳隆表示。泰国国家旅游局联合泰国旅游和体育部、泰国公共卫生部推出“神奇泰国”安全与健康标识认证，凡获得此项认证的旅游商家都将成为政府认可的健康安全旅游机构。在向外国游客开放之前，泰国将邀请知名网络博主先赴泰考察，传递泰国旅游及安全状况的最新信息。

　　除短期应急举措外，各国仍需不断完善旅游业危机管理策略，使其能够为未来的各种可能冲击做好准备。业内人士分析认为，如疫情持续较长时间，一些实力较弱的旅游企业或将陷入运营困境，全球旅游企业或将面临新一轮重组。与此同时，旅游企业间的竞争也将加剧。为了吸引更多消费者，旅游业需要推出更多具有创新性和吸引力的产品。

　　（本报布鲁塞尔、曼谷6月2日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年06月03日 16 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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