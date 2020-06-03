“跨国企业将迎来更多发展机遇”（见证·中国机遇）

“中国经济具有强大韧性和增长潜力。”日前，西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼在接受本报记者采访时表示，中国经济长期向好的基本面没有改变，跨国企业对在华发展业务充满信心。

“各国经济联系日益紧密，我们比以往任何时候都更需要同心协力。加强国际抗疫合作是战胜疫情的唯一途径，也有助于全球经济尽快复苏。”赫尔曼认为，中国拥有庞大的市场需求以及世界最完备的工业体系，中国在疫情防控常态化前提下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有效维护全球产业链供应链稳定畅通。“目前，西门子在中国的工厂已全部恢复生产，我们将全力支持客户和合作伙伴恢复运营活力。”

赫尔曼表示，中国全国两会向世界传递信心。“我们看到中国政府正在推出一系列聚焦重点领域、灵活且可持续的激励措施，例如加强新型基础设施建设、发展新一代信息网络等。”当今世界高度互联，数字化正影响各行各业。抗击疫情过程中，数字化发展趋势加速。新型基础设施建设投资将推动中国经济加快复苏，为相关企业带来新一轮市场机遇。从长远看，在5G、人工智能、工业互联网和大数据等信息数字化领域发力创新，将为中国经济转型升级技术赋能，催生新产业、新业态、新模式，激发中国经济不竭的新动能，这些都与中国致力于高质量发展的长期愿景相一致。

“我相信中国经济将继续保持增长势头。特别是随着中国进一步深化市场化改革、扩大高水平开放，跨国企业将迎来更多发展机遇。”赫尔曼指出，目前，西门子和中国数百家工业企业开展合作，实施数字化转型升级，希望继续以可持续方式支持中国创新发展，也期待中国针对新基建出台更多相关政策。

赫尔曼表示，中国政府工作报告提出“营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境”“推动贸易和投资自由化便利化”等举措，有助于降低疫情对跨国公司的影响，同时增强中国吸引外资的综合竞争优势。“中国是西门子第二大海外市场，也是重要的研发基地和人才来源，更是西门子面向未来发展的支柱。我们将继续扎根中国、谋求共同发展。”

（本报柏林6月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)